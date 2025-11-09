¡De escándalo! Marruecos vence 16-0 a Nueva Caledonia, la mayor goleada en la historia de los Mundiales de la FIFA

Marruecos sigue escribiendo su nombre en los libros de historia de la FIFA, pues acaban de lograr la goleada más abultada en la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2025 y en la historia de los Mundiales, tras derrotar 16-0 a su similar de Nueva Caledonia en la última jornada de la fase de grupos del torneo.

El conjunto dirigido Nabil Baha superó el 13-0 que consiguió la Selección de España ante Nueva Zelanda en el Mundial Sub-17 que se llevó a cabo en Egipto en 1997, además este resultado quedará grabado para la historia de Marruecos, pues acaban de ser campeones del Mundial Sub-20 en Chile y ahora consiguen una estupenda actuación en la categoría Sub-17, rectificando el buen momento que atraviesan con sus futbolistas juveniles.

El primer gol de los marroquís llegó al minuto 3 de juego gracias a Bilal Soukrat y en la primera parte llegaron siete goles para el conjunto africano, mientras que en la segunda parte Marruecos logró nueve goles para llevarse la victoria y la última anotación llegó en el tiempo de compensación, en el minuto 92 de juego.

Marruecos y una goleada para los libros de historia. 🇲🇦📚#U17WC pic.twitter.com/IkSscrdu9N — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 9, 2025

Estas son las mayores goleadas en la historia de los Mundiales de la FIFA

Todas las mayores goleadas en la historia de los Mundiales de la FIFA han ocurrido en torneos juveniles, tres en la Copa del Mundo Sub-17 y dos de ellas en el Sub-20, mientras que la sexta y última ocurrió en el Mundial de Mayores de 1982 cuando Hungría venció 10-1 a El Salvador.

1.- Marruecos 16-0 Nueva Caledonia – Mundial Sub-17 Qatar 2025

2.- España 13-0 Nueva Zelanda – Mundial Sub-17 España 1997

3.- Noruega 12-0 Honduras – Mundial Sub-20 Polonia 2019

4.- Brasil 10-0 Bélgica – Mundial Sub-20 Malasia 1997

5.- Inglaterra 10-0 Nueva Caledonia – Mundial Sub-17 Indonesia 2023

6.- Hungría 10-1 El Salvador – Mundial de Mayores 1982

El Mundial Sub-17 2025 aún no define a su nuevo campeón y podríamos ver otra goleada que se meta a los libros de historia de la FIFA. Detrás del marcador de Marruecos, Inglaterra tiene el segundo tablero más abultado, que fue un 8-1 ante Haití.

¡Sudáfrica 🇿🇦, Japón 🇯🇵, Senegal 🇸🇳, Croacia 🇭🇷 y Bélgica 🇧🇪 se suman a los clasificados a 16avos!#U17WC pic.twitter.com/1nEEkIETyA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 9, 2025

Estos fueron todos los anotadores por parte de Marruecos

En el partido entre Marruecos y Nueva Caledonia, el marcador se abrió desde el minuto 3 de juego, pero cuando el cotejo estaba 3-0 a favor de los marroquíes, los Les Cagous sufrieron dos expulsiones antes del minuto 31; primero fue Typhan Dreuko y después Jean Canehjmez se fue temprano a las regaderas.

Los anotadores de Marruecos en el partido fueron Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud con un doblete cada uno; mientras que Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui y Steevy Andrew pusieron su nombre en el marcador con un tanto.

Con nueve hombres en el campo de juego, Nueva Caledonia no pudo soportar los constantes ataques por parte de Marruecos, sufriendo otros 13 goles más para sufrir el marcador más abultado de la historia de los Mundiales de la FIFA.

DCO