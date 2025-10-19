Marruecos se convierte en Campeón del Mundo Sub-20 por primera vez tras vencer a Argentina; resumen y goles

Marruecos y Argentina definieron al nuevo campeón del Mundial Sub-20, pero el nivel futbolístico del conjunto africano fue superior a la Albiceleste en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y terminaron ganando el trofeo por marcador de 2-0.

Yassir Zabiri, delantero de Marruecos, tuvo una noche redonda en Chile, pues al minuto 12 de tiempo corrido logró la primera anotación de los marroquís con una gran definición a balón parado, pues puso la esférica en el ángulo, clareando a Santino Barbi.

El partido continuó su marcha y el conjunto dirigido por Diego Placente adelantó sus líneas para ir en busca del gol que les diera el empate, pero los pupilos de Mohamed Ouahbi demostraron que saben mantener la presión de los rivales y atacar en momentos claves del cotejo.

GOLAZO DE MARRUECOS!



Argentina 0-1 Marruecos



Final mundial sub 20 pic.twitter.com/KzdItj1xBN — MT2 (@madrid_total2) October 19, 2025

Llegó el minuto 29 de juego en la final de la Copa del Mundo Sub-20 y Othmane Maamma agarró mal parada a la defensa de Argentina. El defensa llegó solo al área de Santino Barbi, dejó en el suelo a Juan Manuel Villalba y mandó un servicio al segundo poste, donde apareció Yassir Zabiri para definir de volea y poner el segundo en el marcador para Marruecos.

Terminaron los primeros 45 minutos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y los marroquíes seguían con la ventaja en el tablero, mientras que los argentinos se veían bastante enojados con el marcador, reclamando al árbitro cuando caminaban a los vestidores.

Los Leones del Atlas iniciaron su travesía en el torneo juvenil en el Grupo C, donde avanzaron como primer lugar tras vencer a España y Brasil y en su último partido cayeron derrotados a manos de México. En la fase de eliminación dejaron en el camino a Corea del Sur, Estados Unidos y Francia para meterse al partido por el título y después vencer a Argentina para convertirse en campeones del mundo por primera vez.

Otro gol de Marruecos!



Argentina 0-2 Marruecos



FINAL mundial sub 20 👀 pic.twitter.com/YRk5OyLg3F — MT2 (@madrid_total2) October 19, 2025

Inició la segunda parte y la tónica seguía siendo la misma: Argentina en busca de su primera anotación y Marruecos aguantando bien en su campo, esperando una desatención en la defensa albiceleste para agarrarlos en contragolpe.

Argentina fue parte del Grupo D del Mundial Sub-20, avanzando como primer lugar, derrotando a Cuba, Australia e Italia; después dejaron en el camino a Nigeria, México y Colombia; sin embargo, el único partido que perdieron fue la final ante Marruecos.

Con diez minutos por disputarse entre los marroquíes y argentinos, la cabecera donde se encontraban los africanos comenzó a saltar y festejar, pues cada vez estaba más cerca el título.

Marruecos ya contaba con un tercer lugar en este torneo; fue en la edición de 2005 cuando el certamen se llevó a cabo en Países Bajos, pero ahora igualan lo conseguido por Uruguay, Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania, selecciones que tienen un trofeo Sub-20 en sus vitrinas.

Marruecos tiene un gran proyecto con sus categorías juveniles y la selección mayor, pues en la Copa del Mundo del 2022 en Qatar, lograron llegar a las semifinales, fase en la que cayeron derrotados a manos de Francia y tres años después, consiguieron ser campeones en el Mundial Sub-20.

DCO