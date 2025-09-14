Iva Jovic es la nueva campeona del Guadalajara Open AKRON con 17 años

Iva Jovic se metió a la cancha del Estadio AKRON para enfrentarse ante Emiliana Arango. Después de dos intensos sets, la estadounidense logró consagrarse campeona del Guadalajara Open AKRON 2025 dejando parciales de 6-4 y 6-1.

La joven tenista de 17 años acaba de levantar su primer título de la WTA y fue uno de categoría 500. Además, lo hizo ante una raqueta que ya tiene experiencia en partidos por el título, pues el del GDL Open AKRON fue su tercera final en México este 2025.

El juego inició con tres juegos para Jovic y dos para Arango; fue en el sexto game donde la oriunda de Torrance, California, logró el primer break del compromiso y puso 4-2 en el tablero.

▶ #Video | ¡MALAS NOTICIAS PARA LOS FANÁTICOS DE EMILIANA ARANGO!🫣

Emiliana Arango se pone de cuclillas después de cada punto, la tenista colombiana tiene problemas estomacales durante la final del Guadalajara Open AKRON



📹: @Diegocod23 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/c6rbUlMULL — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 14, 2025

Arango luchó hasta el final ante Jovic

Durante el tercer juego del primer set, Emiliana Arango lucía cansada ante los múltiples ataques a la red de Jovic, también con un semblante un poco pálido y mareada. En la transmisión del juego comentaron que la colombiana sufría una enfermedad estomacal durante la final.

La segunda manga fue completamente para Jovic, por los evidentes problemas que mostraba la colombiana. La estadounidense se llevó los primeros dos games con un break incluido. Por su parte, Arango, antes de recibir el servicio de su rival, recargaba la raqueta en la cancha y tenía una cara de molestia, además de intercambiar palabras con su entrenador en todo momento.

Para ser campeona del Guadalajara Open AKRON, Iva Jovic tuvo que vencer a Katarzyna Kawa, Camila Osorio, Victoria Jiménez Kasintseva, Nikola Bartunkova y Emiliana Arango.

A pesar de llevarse el tercer juego del segundo set, Emiliana Arango dejó ir la oportunidad de igualar el marcador y cedió su saque en el cuarto game.

Arango y su gran cariño a México

Este 2025, Emiliana Arango lleva tres finales en México; la primera fue en febrero al ganar el Abierto de Cancún, un mes después cayó vencida en el Mérida Open a manos de Emma Navarro y en su tercer partido por el título en nuestro país vio la derrota ante la raqueta de 17 años.

Con esta victoria, Iva Jovic se lleva el trofeo “El Árbol de la Vida”, 500 puntos en el ranking WTA y un premio económico de 164 mil dólares; por su parte, Emiliana Arango adjudica 325 unidades en la clasificación femenil y 101 mil billetes verdes para su bolsa.