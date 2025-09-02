Naomi Osaka presume su Labubu repleto de diamantes en el US Open, cuesta un mes de salario en México

Naomi Osaka ha deslumbrado a la afición del US Open con sus tremendas actuaciones en las canchas del Flushing Meadows, pero también porque en cada partido que juega del Grand Slam en Nueva York, sale a la pista acompañada por un Labubu de su vasta colección.

La tenista japonesa se robó las miradas de los fanáticos en su partido de primera ronda ante Greet Minnen, pues después de llevarse la victoria en la cancha del Louis Armstrong Stadium por parciales de 3-6 y 4-6, Osaka le presentó a todo el público que asistió al partido su Labubu lleno de diamantes llamado Billie Jean Bling.

Naomi Osaka dejó en claro que su juguete se llamaba Billie Jean Bling y no Billie Jean King, como la famosa extenista estadounidense que ganó 39 títulos de Grand Slam. “Este es mi Labubu, se llama Billie Jean Bling, no Billie Jean King, Billie Jean Bling”, remarcó la tenista japonesa.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Chaco Giménez señala a los culpables de que Santiago Giménez no se fuera del Milan a la Roma

Uno de los Labubus de Naomi Osaka. ı Foto: Instagram @naomiosaka

El Labubu de Naomi Osaka que cuesta un mes de salario en México

El Labubu de Naomi Osaka que se podría considerar una pieza de joyería, fue creado por la marca estadounidense “A-Morir”, que tomó a uno de los juguetes creados por Pop Mart para convertirlo en un juguete exclusivo para la tenista japonesa.

Con información de la empresa que le dio vida al accesorio lleno de brillo para Osaka, el costo de esta pieza ronda los 495 dólares, lo que equivale a 9 mil 278 pesos mexicanos. Esto significa que si alguna persona en México quiere hacerse dueño de uno de ellos tendría que juntar poco más de un mes de salario.

Con los últimos datos proporcionados por el Gobierno de México, el salario mensual en nuestro país es de 8,364 pesos, es por eso que se tendrían que juntar el salario de un mes completo para poder conseguir uno de los labubus que presume Naomi Osaka en el US Open.

Naomi Osaka ha presumido un Labubu en cada partido. ı Foto: Instagram @naomiosaka

¿Cómo se volvieron famosos los labubus en el mundo?

Los Labubus no iniciaron siendo los famosos juguetes que son hoy, pues primero fueron idea del artista Kasing Lung, quien los creó como personajes de un cuento de hadas nórdico. Lung realizó una serie de libros que tenían como nombre “Los Monstruos”, y dentro del mismo hay una tribu de elfas que se llaman Labubus.

Después de eso, fue como se lanzaron una serie de juguetes inspirados en la tribu Labubu y, gracias a que se asoció con la marca china Pop Mart, fue que estos accesorios se volvieron famosos en el mundo, pues las primeras que los lucieron en sus bolsos fueron las integrantes de la banda Blackpink.

Después de eso, los Labubus comenzaron a ser un juguete o accesorio exigido por varias personas. En México llegan a tener un costo de entre 900 y mil 500 pesos mexicanos, dependiendo del modelo que estés buscando, además de que existen ediciones especiales que son aún más caras.

DCO