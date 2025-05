Naomi Osaka se despide antes de lo pensado en RG

Naomi Osaka todavía llevaba los accesorios rosados en su cabello inspirados en el “sakura” (flores de cerezo) y había marcas en sus mejillas donde las lágrimas habían rodado, cuando se sentó para una conferencia de prensa del Abierto de Francia después de sucumbir el lunes en la primera ronda ante Paula Badosa.

Los ojos rojos de Osaka se llenaron de lágrimas mientras respondía algunas preguntas antes de necesitar una pausa y salir brevemente de la sala de entrevistas tras la derrota por 6-7 (1), 6-1, 6-4 contra Badosa, la décima cabeza de serie.

El Tip: Emma Navarro se despidió rápidamente en París, eliminada 6-0 y 6-1 en 57 minutos por la española Jessica Bouzas en sets corridos para avanzar a la segunda ronda.

“Con el tiempo, siento que debería estar haciéndolo mejor. Pero también —hablé de esto antes, tal vez hace un par de años, o tal vez recientemente, no estoy segura— odio decepcionar a la gente”, dijo Osaka, quien posee cuatro trofeos de Grand Slam en las canchas duras del Abierto de Estados Unidos y de Australia, pero nunca ha pasado de la tercera ronda en la arcilla roja de Roland Garros.

Luego, refiriéndose a su actual entrenador, Patrick Mouratoglou, quien solía trabajar con Serena Williams, Osaka dijo: “Él pasa de trabajar con, como, la mejor jugadora de todos los tiempos a, como, ‘¿Qué m... es esta?’ ¿Sabes a lo que me refiero? Perdón por maldecir. Espero que no me multen”.

Osaka, quien nació en Japón y se mudó a Estados Unidos cuando era una niña, pagó caro la friolera de 54 errores no forzados. Eso fue el doble que la española Badosa, cuyo mejor desempeño en un torneo importante fue llegar a las semifinales del Abierto de Australia en enero y quien alcanzó los cuartos de final en Roland Garros en 2021.

Después de ganar el primer set, Osaka fue atendida por un entrenador por ampollas en la mano y también se tomó un tiempo para recortar sus uñas temáticas de sakura en la línea lateral.

Atribuyó las ampollas, que también le molestaron en el Abierto de Italia este mes, a “la fricción de la arcilla, porque no tengo ampollas en ninguna otra superficie”.