Naomi Osaka vence en sets corridos a Coco Gauff y avanza a cuartos de final del US Open 2025

La japonesa Naomi Osaka no tuvo problemas para avanzar a los cuartos de final del US Open 2025, esto luego de vencer en dos sets (6-3 y 6-3) a la local y favorita Coco Gauff, quien poco pudo hacer para evitar caer frente a su gente.

Son los primeros cuartos de final de un Major para Osaka desde 2021. Por primera vez en cuatro años y medio la nipona de 27 años estará en la pelea por ganar otro título. Tiene cuatro Grand Slams, todos ganados en canchas dura, incluyendo dos veces en el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020.

En 2019 fue la primera vez que estas dos jugadoras se vieron las caras en el Abierto de Estados Unidos y mucho ha pasado desde entonces, como las pausas que Osaka ha tomado para convertirse en madre y para lidiar con la ansiedad y depresión.

Naomi Osaka wins the showdown on Ashe! pic.twitter.com/XRkj8oKWKs — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

De cara este duelo, Gauff, de 21 años, partía como la favorita, no solo por estar jugando en casa, sino porque llegaba como la actual campeona de Roland Garros, además de haber ganado el US Open en 2023, además de ser la tercera mejor sembrada en Nueva York.

Ya en el juego Osaka fue superior. Terminó con 4 de 4 break points, 55 puntos ganados y 3 aces. Por su parte, Gauff tuvo 5 dobles faltas, uno de las zonas débiles en su juego.

Coco Gauff es la jugadora del circuito que más dobles faltas comete, además que ante Osaka empezó nerviosa y terminó con 33 errores no forzados, muy por encima de los 12 de su rival.

Sin problema, Iga Swiatek avanza en el US Open

La segunda clasificada, Iga Swiatek, avanzó a los cuartos de final del US Open al vencer 6-3, 6-1 a Ekaterina Alexandrova. Swiatek se recuperó de un 3-1 en contra en el primer set para ganar, menos de 48 horas después de remontar un 5-1 temprano para vencer a Anna Kalinskaya.

“Al principio, sentí que ella estaba jugando muy rápido. Quería encontrar mi ritmo, pero más tarde realmente sentí que estaba en mi burbuja y en mi zona”, afirmó Swiatek después de su partido de cuarta ronda contra Alexandrova.

Swiatek enfrentará a la ganadora del duelo entre estadounidense Amanda Anisimova y la brasileña Beatriz Haddad Maia por un lugar en las semifinales. La polaca de 24 años busca su segundo título del Abierto de Estados Unidos y el séptimo en un Grand Slam.

aar