¡Orgullo mexicano! Giuliana Olmos avanza a segunda ronda de dobles femenil en el Abierto de Australia

La tenista mexicana Giuliana Olmos y la indonesia Aldila Sutjiadi aseguraron su lugar en la segunda ronda del torneo de dobles femenil del Abierto de Australia, luego de vencer por 7-5 y 6-3 a la pareja de locales Aiava y Maddison Inglis.
El siguiente rival de Olmos es ante la estadounidense Melichar y la española Bucsa, con la misión de buscar el pase a la tercera etapa del torneo en Melbourne.
No todo fue color de rosa para los representantes mexicanos, pues la capitalina Renata Zarazúa se despide del certamen luego de caer al lado de la croata Antonia Ruzic por 4-6 y 2-6 ante la dupla china conformada por Xu y Yang.