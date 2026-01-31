Elena Rybakina se proclama campeona del Abierto de Australia 2026

Elena Rybakina se proclamó campeona del Abierto de Australia 2026 después de vencer en la final a Aryna Sabalenka en la final femenil, celebrada en la Rod Laver Arena de la ciudad de Melbourne, donde se definió la final del primer Grand Spam del año.

Se trató de la reedición de la final del 2023, cuando Aryna Sabalenka salió con los brazos en alto al imponerse por 4-6, 6-3 y 6-4 a Elena Rybakina.

Fue la cuarta final consecutiva en el Australian Open para la tenista bielorrusa, quien en la del 2024 superó a la china Qinwen Zheng, pero en la del 2025 cayó a manos de la estadounidense Madison Keys, quien impidió que se convirtiera en tricampeona.

Últimas campeonas del Abierto de Australia

2025 : Madison Keys

2024 : Aryna Sabalenka

2023 : Aryna Sabalenka

2022 : Ashleigh Barty

2021 : Naomi Osaka

2020 : Sofia Kenin

2019 : Naomi Osaka

2018 : Caroline Wozniacki

2017 : Serena Williams

2016: Angelique Kerber

¿Quién es la máxima ganadora del Abierto de Australia?

La australiana Margaret Court es la máxima campeona femenil en la historia del Abierto de Australia con 11 trofeos, el primero de ellos en 1960 y el último en 1973.

La única final que la extenista de 83 años perdió en su país fue la de la edición de 1968, en la que sucumbió frente a la estadounidense Billie Jean King.

Su más cercana perseguidora en esta lista es la estadounidense Serena Wiliams, quien obtuvo siete títulos en el Abierto de Australia.

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz definen al campeón varonil del Abierto de Australia

El primer Grand Slam del año llegará a su fin la madrugada de este domingo 1 de febrero, cuando se lleve a cabo la final varonil del Abierto de Australia 2026 entre el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic.

Nole, quien superó en semifinales al italiano Jannik Sinner, quiere convertirse en el primer tenista (hombre o mujer) en ganar 25 títulos de Grand Slam.

Por su parte, el Huracán quiere convertirse en el más joven en la historia en ganar los cuatro Majors, pues ya sabe lo que es ser campeón en Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

El encuentro entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic también comenzará a las 2:30 de la mañana del Centro de México, mismo horario en el que arrancó la final femenil del Abierto de Australia 2026.

EVG