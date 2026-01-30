Sabalenka llega a su cuarta final seguida en Australia

Ni siquiera una penalización por obstrucción pudo frenar la marcha de Aryna Sabalenka para llegar a su cuarta final consecutiva del Abierto de Australia, el primer Grand Slam que se juega en el año.

La número uno del mundo superó ayer a Elina Svitolina por parciales de 6-2 y 6-3 para colocarse a una victoria de su tercera corona en el primer grande de la temporada en cuatro años.

Se volverá a repetir la final que se jugó en 2023 contra Elena Rybakina luego que la cabeza de serie número cinco venció 6-3 y 7-6 (7) a Jessica Pegula, la número seis, en la segunda semifinal.

El dato: En los últimos 10 partidos entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina la balanza no favorece a ninguna de las dos, pues cada una cuenta con cinco victorias a su favor.

“Fue un gran partido (contra Sabalenka en 2023)”, dijo Rybakina. “Al final, ella jugó un poco mejor y mereció la victoria. Quiero disfrutar de la final y espero poder sacar mejor que hoy. Estoy muy emocionada”.

Su semifinal fue bastante desigual hasta que Rybakina dispuso de su primera bola de partido. La campeona de Wimbledon en 2022 desperdició tres match points con Pegula al saque y luego sufrió dos quiebres al sacar por la victoria.

Jessica Pegula se recuperó y dispuso dos puntos de set en el desempate, pero no pudo convertirlos, y la tenista kazaja finalmente sentenció 29 minutos después de su primera bola de partido.

“Realmente, estresante”, dijo Rybakina. Admitió tener recuerdos del Abierto de Australia en 2024 cuando perdió el desempate más largo de la historia del Slam femenil ante Anna Blinkova por 22-20 en una derrota en tres sets.

“Estoy orgullosa sin importar la situación. Se puso muy ajustado, supe resistir”, fueron las palabras de Elena Rybakina sobre su victoria. “Luché por cada punto”.

4 títulos de Grand Slam presume Aryna Sabalenka

“A veces, cuando estás al borde de perderlo todo, obtienes un poco de claridad porque simplemente piensas: ‘Al diablo, sólo voy a intentar mantenerme en esto’”, declaró la ganadora. “Jugué un par de puntos realmente buenos para salvar los puntos de partido, y, ya sabes, ella falló un par de bolas cortas... un par de puntos gratis para quitar algo de presión”.

Las cuatro tenistas llegaron a semifinales sin perder un set, la quinta vez que ocurre en Melbourne en 56 años y tanto Aryna Sabalenka como Elina Svitolina arrancaron la temporada con una racha personal de 10 victorias consecutivas tras ganar torneos de preparación, antes de llegar a Melbourne.

Aryna Sabalenka prolongó ambas rachas. Logró 19 puntos ganadores y rompió el servicio de Elina Svitolina dos veces en el primer set. Terminó con 29 golpes ganadores frente a los 12 de la ucraniana.

Como es habitual entre tenistas ucranianas cuando se enfrentan a rusas o bielorrusas, no se dieron la mano en la red al final del partido. Tampoco hubo foto grupal antes del choque.

La raqueta número uno del mundo, es la tercera mujer en la era abierta que se mete en cuatro finales individuales al hilo en el Abierto de Australia, detrás de las históricas Evonne Goolagong y Martina Hingis.

“Es un logro increíble, pero aún no he terminado el trabajo”, señaló una emocionada Aryna Sabalenka en su entrevista televisiva en la pista. “He estado viendo su juego, (Svitolina) estaba jugando increíblemente bien. Sentí que tenía que intervenir y presionarla todo lo que pudiera. Me alegro de haber estado a la altura. Creo que he jugado un gran tenis”.

Su único contratiempo fue la penalización por obstrucción al comienzo del cuarto juego. Se considera obstrucción cualquier distracción que impida a un tenista realizar un golpe, lo que puede incluir los fuertes sonidos que lanza el rival.

Louise Azemar Engzell, la jueza de silla, consideró que Arina Sabalenka había lanzado un gruñido prolongado después de fallar un golpe de derecha. El golpe parecía irse largo, pero cayó dentro de la línea de fondo, lo que dio a Elina Svitolina la oportunidad de seguir jugando. Fue entonces cuando la jueza intervino.

Sabalenka solicitó que se revisase el video, pero la penalización se mantuvo cuando Azemar Engzell confirmó su decisión de que el gruñido había sido más prolongado de lo habitual.

Eso no molestó a Sabalenka mucho tiempo: rompió el servicio de su rival en ese juego y controló la mayor parte del resto del partido para llegar a la final.

La única ruptura de saque de la que disfrutó Svitolina, llegó al inicio del segundo set, pero Sabalenka reaccionó de inmediato y ganó los siguientes cinco juegos para llevarse la semifinal. Terminó con 29 tiros ganadores frente a los 19 de la ucraniana.

Rybakina disputará la final de un grande por primera vez desde 2023,y dice que aprendió mucho desde aquel partido. También viene de una victoria sobre Sabalenka en el partido por el título de las Finales de la WTA el pasado noviembre, cuando se embolsó un premio récord de 5.2 millones de dólares.

“Podría tomar sólo lo positivo de esa semana”, dijo. “Esto es lo que estoy tratando de hacer... recordando algunas cosas buenas de esas Finales de la WTA”.

Tras alcanzar su primera semifinal en Australia y ganar un título en un torneo de preparación en Nueva Zelanda, Svitolina volverá a meterse entre las 10 primeras del ranking de la WTA por primera vez desde su baja por maternidad en 2022.

La ucraniana disputó su cuarta semifinal de un Grand Slam, 2019 y 2023 en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos de 2019, pero, una vez más, se quedó a las puertas de llegar a la final de un Major.

La final del Australian Open se jugará mañana en la pista del Rod Laver Arena.