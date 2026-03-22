Real Madrid remonta ante el Atlético de Madrid y se lleva la victoria en el derbi con un hombre menos

Llegó la Jornada 29 de LaLiga de España y el calendario marcaba el derbi de Madrid en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, encuentro que estuvo lleno de emociones, pero los merengues fueron los que se llevaron la victoria por marcador de 3-2, con un doblete de Vinícius Jr.

A pesar de que el equipo de Álvaro Arbeloa controlaba los tiempos de la primera parte, fueron los colchoneros los que abrieron el marcador en “El teatro de la Castellana”.

En un contragolpe al minuto 33 de tiempo corrido, Ademola Lookman mandó un servicio a línea de fondo para Matteo Ruggeri; el italiano de primera intención metió un centro raso al corazón del área y Giuliano Simeone fue el encargado de poner la asistencia para Lookman de taquito. El nigeriano quedó solo frente a Andriy Lunin y definió a escasos metros del ucraniano.

El gol de Lookman que adelanta al Atlético. pic.twitter.com/Q73FO2RGYF — -1899- (@_Futbolero_) March 22, 2026

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VINICIUS JUNIOR HACE EFECTIVO EL PENALTI Y FIRMA EL EMPATE EN EL BERNABÉU 🇧🇷🎯pic.twitter.com/mWSdYGsaJr https://t.co/QCyqs8mZEb — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 22, 2026

El Atlético de Madrid se fue al medio tiempo con la ventaja en el marcador, pero no les duraría tanto tiempo, pues al minuto 52 de juego una falta dentro del área de David Hancko sobre Brahim Díaz le otorgó una pena máxima a los locales. Vinícius Jr. fue el encargado de convertir el penal por gol.

El Real Madrid adelantó sus líneas para ir en busca del gol que les diera la ventaja en el electrónico y tres minutos más tarde, al 55′ de tiempo corrido, Federico Valverde aprovechó un error en salida de José María Giménez para vencer a Juan Musso por segunda ocasión en el cotejo.

Los colchoneros no se quedarían con los brazos cruzados y comenzaron a presionar a los merengues. Nahuel Molina, al 66′ de juego, silenció al Santiago Bernabéu con un zapatazo desde fuera del área, el cual terminó colándose en el ángulo del marco que defendía Andriy Lunin para el 2-2 parcial en el encuentro.

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OTRA VEZ FEDERICO VALVERDE: DESATADO EL URUGUAYO 🇺🇾⚽️



En solo 10 MINUTOS del segundo tiempo REMONTA EL MADRID pic.twitter.com/ttysX9GKYd — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 22, 2026

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UNA LOCURA, INCREÍBLE ZAPATAZO DE NAHUEL MOLINA PARA EMPATAR EN EL BERNABEU 🇦🇷💥pic.twitter.com/xdvGMQQ3Gc — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 22, 2026

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QUE LOCURA DE PARTIDO



AHORA RESPONDE VINICIUS JUNIOR: GOLAZO DEL BRASILEÑO PARA RECUPERAR LA VENTAJA 🇧🇷pic.twitter.com/8RzXAq0LgN — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 22, 2026

Sin embargo, el equipo local no tardó en volver a tomar la ventaja en el tablero; fue al 72′ de tiempo corrido cuando Vinícius Jr. tomó la pelota cerca del área, se quitó la marca de su rival y sacó un remate desde los linderos del campo de los colchoneros para poner el tanto definitivo en el encuentro.

Lamentablemente para los merengues, no podrán contar con Federico Valverde en su siguiente encuentro, pues el mediocampista uruguayo se fue expulsado a 13 minutos del final por una entrada temeraria sobre Álex Baena en el ecuador del campo.

El Atlético de Madrid tuvo un par de jugadas más frente al marco de Lunin, pero sin poder concretar con éxito. Esta victoria mantiene al Real Madrid a cuatro puntos del Barcelona, mientras que los colchoneros mantienen el cuarto lugar de la tabla general con 57 unidades.

DCO