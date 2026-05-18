¿Qué necesita el Arsenal para proclamarse campeón de la Premier League?

El Arsenal está a un paso de conquistar el título de la Premier League.

El Arsenal está a un triunfo suyo o a un empate o derrota del Manchester City de convertirse en el campeón de la Premier League en la Temporada 2025-2026. Los Gunners podrían asegurar el título este martes 19 de mayo si los Citizens empatan o pierden contra el Bournemouth en el duelo de la Jornada 37.

Los Gunners llegaron a 82 puntos en la campaña luego de superar 1-0 al Burney como locales en su penúltimo encuentro del campeonato inglés, gracias a un gol del alemán Kai Havertz en el primer tiempo.

💬 "This club is so special."



Declan on emotional atmosphere at Emirates Stadium ⚡️ — Arsenal (@Arsenal) May 18, 2026

A falta de su duelo de la Jornada 37, el Manchester City es segundo de la clasificación en la Premier League con 77 puntos, por lo que un triunfo sobre el Bournemouth este martes lo dejaría todavía con posibilidades de pelearle el título al Arsenal el próximo domingo 24 de mayo, cuando se celebre la última fecha.

Arsenal depende de sí mismo para coronarse

La buena noticia para el Arsenal es que aunque el Manchester City salga avante de su encuentro de la Jornada 37 seguirá dependiendo de sí mismo para coronarse en la Premier League.

Los Gunners visitan la cancha del Crystal Palace el próximo domingo 24 de mayo en la Jornada 38. De manera simultánea, los dirigidos por Pep Guardiola reciben en el Etihad Stadium al Aston Villa.

Bukayo Saka lived every part of @Arsenal's winner against Burnley! pic.twitter.com/E2PsGjxdWW — Premier League (@premierleague) May 18, 2026

¿Desde cuándo el Arsenal no gana la Premier League?

El Arsenal está a las puertas de conquistar su primer título de la Premier League en 22 años. No es campeón en Inglaterra desde la Temporada 2003-2004, cuando finalizó en calidad de invicto.

Aquel equipo era dirigido por el francés Arsène Wenger sumó 90 puntos en la campaña, luego de conseguir 26 triunfos y 12 igualadas a lo largo de las 38 jornadas.

En ése Arsenal destacaban futbolistas como Thierry Henry, Robert Pirès, Dennis Bergkamp, Ashley Cole, Patrick Vieira y el exportero alemán Jens Lehmann, entre otros.

En la actual Temporada 2025-2026, los Gunners tienen la oportunidad de conseguir el doblete, pues el próximo 30 de mayo enfrentan al PSG en la final de la Champions League.

EVG