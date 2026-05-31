Abren urnas en Colombia para presidenciales: Votantes eligen al sucesor de Gustavo Petro

Primera ronda de elecciones presidenciales en Colombia se celebra este domingo 31 de mayo.

Las urnas abrieron este domingo en Colombia para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, una jornada en la que más de 41.4 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro y definir si el país mantiene o revierte las políticas impulsadas por el primer mandatario de izquierda en la historia reciente colombiana.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, los centros de votación comenzaron a recibir electores a las 8:00 horas y cerrarán a las 16:00 (ambos del horario local), mientras que alrededor de 1.4 millones de colombianos residentes en el exterior también participan en el proceso.

Aspecto de la boleta de la primera ronda de elecciones presidenciales en Colombia. ı Foto: Reuters

Los resultados preliminares podrían conocerse horas después del cierre de las casillas, según autoridades electorales.

Cepeda, De la Espriella y Valencia a la cabeza; prevén segunda vuelta

Las encuestas citadas por agencias internacionales anticipan una contienda cerrada en la que difícilmente algún candidato obtendría la mayoría absoluta necesaria para evitar una segunda vuelta, prevista para el 21 de junio.

Aspecto de una casilla electoral en Barranquilla, Colombia. ı Foto: Reuters

Los sondeos colocan al oficialista Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, como uno de los favoritos. El senador ha planteado profundizar las reformas sociales promovidas por Petro, ampliar programas de apoyo a sectores vulnerables y mantener los esfuerzos de diálogo con grupos armados dentro de la estrategia de “paz total”.

Por otra parte, el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, identificado con posiciones conservadoras, ha centrado su campaña en el fortalecimiento de la seguridad, la reducción del tamaño del Estado y medidas orientadas a impulsar la inversión y el crecimiento económico.

Una policía resguarda una casilla electoral, en Cucuta, Colombia. ı Foto: Reuters

En tanto, Paloma Valencia, respaldada por el opositor Centro Democrático, también ha defendido una política de mano dura contra el crimen organizado y la reactivación de sectores productivos como el energético.

La elección se desarrolla en un contexto de profunda división política, reflejada en el debate entre quienes respaldan la continuidad de las reformas sociales del actual gobierno y quienes consideran prioritario reforzar la seguridad y recuperar la confianza empresarial, según análisis recogidos por Reuters y Associated Press.

Jornada electoral en Colombia está resguardada por un fuerte operativo de seguridad. ı Foto: Reuters

Asimismo, la jornada transcurre bajo estrictas medidas de vigilancia debido a preocupaciones por la violencia asociada a grupos armados ilegales.

Autoridades colombianas desplegaron cientos de miles de integrantes de las fuerzas de seguridad para resguardar el proceso electoral y prevenir incidentes.

Con información de Reuters, Europa Press y The Associated Press.

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