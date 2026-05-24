Candidatos presidenciales de Colombia cierran campañas electorales

Los candidatos a la presidencia de Colombia cerraron sus campañas este domingo, faltando una semana de la primera vuelta, en unas elecciones que las encuestas anticipan como una contienda reñida, que dará paso a un debate intenso y polarizado para el balotaje.

El candidato del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el abogado derechista del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, figuran con mayores opciones para ganar la primera vuelta del próximo domingo, pero sin la mayoría suficiente que impida un balotaje en el que se enfrentarían el 21 de junio, según las encuestas.

Las últimas mediciones de intención de voto revelaron un empate técnico entre ambos candidatos para la primera vuelta y una ligera ventaja para De La Espriella en un eventual balotaje, en contraste con sondeos previos que daban ventaja a Cepeda en los dos escenarios.

En el tercer lugar en los sondeos, pero con la posibilidad de dar la sorpresa en las urnas, aparece la candidata del partido de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia, apoyada por el expresidente Álvaro Uribe.

El candidato presidencial de Colombia, Iván Cepeda ı Foto: Reuters

Cepeda, un político de 63 años que busca la continuidad del gobierno izquierdista del actual presidente Gustavo Petro, cerró su campaña con una masiva concentración en la ciudad de Barranquilla, frente al mar Caribe, donde se comprometió a profundizar los cambios sociales en beneficio de los más pobres.

De La Espriella, un abogado y empresario de 47 años que se define como un “outsider” de la política, hizo el cierre de campaña en la ciudad de Medellín en un evento al que asistieron miles de personas ante las que reiteró su compromiso de recuperar la seguridad, combatir a los grupos armados ilegales, el narcotráfico e impulsar la economía con una reducción de impuestos y la reactivación del sector minero-energético.

Abelardo de la Espriella durante su cierre de campaña ı Foto: Reuters

Valencia, una abogada de 48 años que ofrece aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas para enfrentar y reducir a los grupos armados ilegales y el narcotráfico, además de reducir algunos impuestos y el tamaño del Estado para reactivar la economía y financiar programas sociales destinados a mejorar la salud y la educación, finalizó su campaña con una multitudinaria concentración en Bogotá.

Paloma Valencia durante su cierre de campaña ı Foto: Reuters

Anticipan segunda vuelta

Las encuestas sobre intención de voto anticipan una segunda vuelta entre Cepeda y De La Espriella, y una contienda que subirá de tono con acusaciones mutuas entre los dos candidatos y sus campañas, de acuerdo con analistas.

La derecha cuestiona a Cepeda por su apoyo a la política de paz total de Petro, fallida hasta el momento, y su supuesta cercanía a líderes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que sigue activa con varias disidencias.

La izquierda crítica a De La Espriella por haber representado como abogado a cuestionados clientes como el empresario colombiano de ascendencia libanesa Alex Saab, acusado de ser presunto testaferro y operador financiero del derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

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LMCT