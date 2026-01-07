Trump acuerda reunirse con Gustavo Petro tras amenazar con operación militar en Colombia

Donald Trump acordó reunirse personalmente con su homólogo colombiano Gustavo Petro, luego de amagar con una intervención militar en Colombia para detener la producción y el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos.
El encuentro se llevará a cabo “próximamente” en la Casa Blanca, en Washington D. C., informó este miércoles el republicano a través de su plataforma Truth Social, tras sostener una conversación telefónica con el mandatario colombiano.
Trump aseguró que en la llamada abordaron las diferencias entre ambos y que Petro le explicó “la situación de las drogas”. Añadió que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, ya gestionan la eventual reunión.
“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C”, anunció Trump.
