Trabajadores del Louvre continúan en huelga mientras el museo reabre parcialmente

Trabajadores del Louvre en huelga a las afueras del museo

Los empleados del Museo del Louvre votaron a favor de prorrogar una huelga que ha interrumpido la actividad de lo que es el museo más visitado del mundo, y que abrió parcialmente este 17 de diciembre con el fin de permitir que los visitantes disfrutaran de la “Mona Lisa” y otras obras destacadas que albergan.

El museo informó que los visitantes que accedan al museo podrán tener una visita limita de “obras maestras”, que incluyen el afamado cuadro de Leonardo da Vinci y la Venus de Milo, entre otras.

“Debido a la huelga, algunas salas del Museo del Louvre permanecerán excepcionalmente cerradas este miércoles 17 de diciembre. Disculpen las molestias.”, dijo el museo en sus perfiles en redes sociales.

🇫🇷 Chers visiteurs, le musée du Louvre a ouvert ses portes avec un peu de retard ce matin. En raison d’un mouvement social, certaines salles du musée du Louvre sont exceptionnellement fermées ce mercredi 17 décembre. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.… pic.twitter.com/MhxLxRpR2b — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) December 17, 2025

Los trabajadores sindicados protestaban por la falta crónica de personal, el deterioro del edificio y las recientes decisiones de la dirección, una situación agravada por el robo, a plena luz del día, de joyas de la corona en octubre.

La decisión se tomó durante una asamblea general, después de que, a principios de semana, los trabajadores votaron por unanimidad ir a la huelga. El museo cerró el martes porque es su día habitual de descanso semanal.

Las tensiones se agravaron más debido a las consecuencias del robo de las joyas de la corona durante un atraco a plena luz del día que expuso serias fallas de seguridad en el museo.

Trabajadores del Museo del Louvre se manifiestan ı Foto: AP

Funcionarios del Ministerio de Cultura mantuvieron el lunes pasado conversaciones urgentes con los sindicatos y propusieron cancelar el recorte de 6,7 millones de dólares previsto en la financiación de 2026, abrir una nueva convocatoria para la contratación de guardias de galería y atención al visitante y aumentar la remuneración del personal. Los responsables sindicaron calificaron las medidas de insuficientes.

Por su parte, la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, tenía previsto comparecer ante el Comité de Cultura del Senado más tarde el miércoles, mientras los legisladores continúan investigando las fallas de seguridad en el museo.

Des Cars ha reconocido un “fallo institucional” tras el robo, pero ha sido objeto de un escrutinio renovado tras admitir que se enteró de una auditoría de seguridad crítica de 2019 después del robo.

Trabajadores del Museo del Louvre se manifiestan ı Foto: AP

