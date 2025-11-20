Tras robo refuerzan la seguridad en el Louvre

Visitantes, fuera del Museo de Louvre, en octubre pasado, en París, Francia.

Pronto se instalarán nuevas cámaras de vigilancia y sistemas antiintrusión en el Museo del Louvre, anunció ayer la directora de la institución parisina, tras el impactante robo de joyas de su colección ocurrido el mes pasado.

Los aparatos —unos 100 en total— estarán listas para finales del próximo año, mientras que los sistemas antiintrusión comenzarán a instalarse en un plazo de dos semanas, indicó la directora del Louvre, Laurence des Cars.

Describió que los equipos que evitarán que los intrusos se acerquen a los edificios del recinto. Las nuevas cámaras de vigilancia darán “una protección completa de los alrededores del museo”, señaló.

“Después del shock, de la emoción, de la evaluación, es momento de actuar” en el museo más visitado del mundo, dijo la directora al Comité de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional.

El Tip: La directora reconoció que la modernización que recibió el museo en la década de los 80 ahora es técnicamente obsoleta.

Comentó que todo forma parte de más de 20 medidas de emergencia que se implementarán, que también incluyen la creación de un puesto de “coordinador de seguridad” en el museo.

El día del robo, a los ladrones les tomó menos de ocho minutos abrirse paso a través de una ventana en la Galería Apolo con la ayuda de un montacargas y robar el botín de 102 millones de dólares.

Des Cars reveló algunos nuevos detalles sobre la brecha de seguridad que permitió el robo del 19 de octubre, diciendo que las herramientas eléctricas utilizadas por los ladrones para cortar las vitrinas eran cortadoras de disco destinadas al concreto.

“Es un método que no se había imaginado en absoluto”, confesó.