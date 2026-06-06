“El periodismo es hoy más importante que nunca”: Sergio Sarmiento

EL PERIODISTA Sergio Sarmiento celebra el próximo 9 de junio 29 años ininterrumpidos de La Entrevista. En tiempos de redes sociales, contenidos ligeros y uso de Inteligencia Artificial, afirma a La Razón que esta profesión “es más importante que nunca” y la permanencia del programa demuestra que las personas también quieren contenidos profundos y de largo aliento.

Con tres mil 607 entrevistas realizadas, el programa se ha convertido en un referente. Han estado ahí Vicente Fox, Andrés Manuel López Obrador, Joan Manuel Serrat, Porfirio Muñoz Ledo, Mario Vargas Llosa, Joaquín Sabina y Michelle Bachelet, entre otros más.

El Tip: La Entrevista con Sarmiento se transmite todos los martes a las 24 horas y los sábados a las 22:30 horas por Adn noticias.

Alguna vez contó que no le gustaba hacer entrevistas. A 29 años del programa, ¿qué considera que aporta este género frente al reportaje, la crónica y la nota? Cuando el señor Ricardo Salinas Pliego me pidió hacer La Entrevista, le dije: “Es un programa que se lo podemos dar a alguien más”. Pensaba que la entrevista era un género menor, que el reportaje es el género más importante. Era un poco despreciativo con el género de la entrevista. Después de casi 30 años tengo otro punto de vista. Tiene muchos retos, hacer que sea una cosa interesante, sin que se convierta en un debate. He aprendido mucho de las entrevistas. Cuando iba a salir el programa, estuve leyendo algunos libros de entrevistas, algunos de los entrevistadores más importantes de todo el mundo; me di cuenta de que era un género periodístico importante. La verdad es que, después de más de tres mil entrevistas, que he hablado con muchos personajes, algunos a quienes admiro, algunos a quienes odio, lo que puedo decir es que he aprendido mucho con este programa y a rescatar la entrevista.

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¿La existencia del programa es una forma de demostrar que la gente busca contenidos profundos y no sólo un reel de un minuto? Estoy cien por ciento de acuerdo. No había redes sociales cuando me pidieron hacer La Entrevista, pero sí me dijo el señor Salinas: “Ya me cansé de escuchar la posición de un político en un video de 10 segundos; quiero escuchar realmente lo que piensa.

Hoy ya no sólo tenemos los reportajes de televisión, tenemos TikTok, redes sociales, Instagram. Eso puede ser atractivo, puede ser adictivo, pero me parece muy triste que la información quede reducida a pequeños espectáculos de baile y de danza de 15 segundos.

¿Qué opina del uso de la IA en el periodismo? Como en todo, hay cosas buenas y malas. No debes pretender que escribiste un artículo si en realidad lo que hiciste fue a partir de Inteligencia Artificial, no creo que debas decir que una foto comprometedora es verdadera cuando es IA. Yo uso mucho la Inteligencia Artificial para investigar; por ejemplo, si estás buscando una información, es más fácil investigar ahora, verificar la información.

¿Cuál considera que es la importancia del periodismo ante las noticias falsas? El periodismo es hoy más importante que nunca; quizá por ello no está perdiendo relevancia. Hemos visto retos enormes para el periodismo impreso, pero en realidad el periodismo está evolucionando; estamos viendo trabajos periodísticos muy diferentes, pero buenos trabajos, incluso en redes sociales. Cuando hay más desinformación, es cuando más importante resulta la información seria, verificada, contrastada. Por eso la gente sigue leyendo periódicos, impresos o en línea, porque sabe que le van a decir lo que sucedió.