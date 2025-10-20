Increíble VIDEO del momento exacto en el que evacuaron a visitantes del Museo del Louvre

Este domingo ocurrió un robo en el Museo del Louvre, y debido a esto cerraron la entrada durante todo el día y evacuaron a los visitantes que ya se encontraban dentro del museo parisino sin proporcionarles mucha información sobre el motivo de la evacuación.

El Museo del Louvre, que está ubicado en París, Francia, sufrió un significante robo, y hasta el momento no se ha encontrado a los responsables de este acto en el que se podrían perder para siempre piezas históricas.

Por medio de redes sociales un turista publicó un video en el que mostraba el momento exacto en el que fueron desalojados del Museo del Louvre, en el que relata cómo es que están viviendo ese momento mientras él y otros visitantes corren sin conocer mucha información.

En este video se puede observar cómo las personas que se encontraban dentro del museo por la mañana corren consternadas mientras reciben indicaciones del personal del Museo del Louvre para evacuarlo.

El visitante cuenta que él preguntó si los estaban evacuando por algún tipo de incendio, pero le dijeron que no se trataba de eso y únicamente les indicaron que debían evacuar el recinto.

En el mismo video muestra cómo todas las personas que se encontraban dentro del museo en ese momento fueron evacuadas de las salas, sin embargo, permanecían en un área que se encuentra debajo de la famosa pirámide del Louvre.

De acuerdo con el visitante, estaban en espera para poder retirarse del lugar, pues había soldados y elementos policiales que no les permitían salir por completo del Museo.

De terror. Los visitantes del Louvre, sin saber por qué, reciben orden de desalojo. 😱😱😱 pic.twitter.com/NwMlQTb1Nr — Perla Oropeza (@Perla_O) October 19, 2025

¿Qué pasó en el Museo del Louvre?

El domingo por la mañana unos sujetos ingresaron a la Galería de Apolo del Museo del Louvre para ejecutar un robo que muchos califican de película, pues tan sólo les tomó siete minutos sustraer nueve piezas de dicha sala.

De acuerdo con los informes, momentos después encontraron dañada la corona de la emperatriz Eugenia fuera del museo, por lo que ahora siguen desaparecidas 8 de las 9 piezas que fueron robadas el 19 de octubre.

Las piezas robadas del Museo del Louvre se encontraban en la vitrina de Las Joyas de la Corona, por lo que al menos 8 piezas que se encontraban detrás de estas vitrinas de alta seguridad continúan sin rastro de su paradero.

A pesar de que se creía que entre las piezas hurtadas se encontraba también el Regente, que es un diamante de 140 quilates y también es uno de los tres diamantes de los reyes de Francia que se encuentran en el Museo, pero posteriormente se confirmó que este no había sido robado.

Estas son las joyas que se robaron del Museo del Louvre ı Foto: Museo del Louvre