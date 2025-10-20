Dan 4 golpe de película en el Museo de Louvre

Montacargas que utilizaron los hombres para subir al primer piso del Museo del Louvre, ayer.

Bastaron siete minutos para robar ocho joyas del Museo del Louvre, en París, Francia, el más visitado a nivel mundial. Ayer, cuatro hombres, a plena luz del día, cuando el recinto tenía 30 minutos de abrir sus puertas, colocaron una plataforma elevada, subieron al primer piso, forzaron la puerta y rompieron las vitrinas en la Galería Apolo, para hurtar las piezas de valor incalculable.

Eran las 9:30 horas y, según medios franceses, la alarma se activó seis minutos después de que los hombres encapuchados ingresaran a la galería. Lograron escapar y la policía sólo halló un casco que servirá para sacar pruebas de ADN. Además, en su escape, los ladrones tiraron la valiosa corona de la emperatriz Eugenia, con mil 354 diamantes, mil 136 rosas y 56 esmeraldas.

Investigadores recaban pruebas en la puerta de la galería por donde ingresaron los ladrones. ı Foto: AP y Museo de Louvre

El Dato: En 1911, Vincenzo Peruggia robó el famoso cuadro de La Gioconda (La Mona Lisa), de Leonardo da Vinci, el cual fue recuperado dos años después en Florencia, Italia.

El hecho provocó que inmediatamente el personal del Museo del Louvre desalojara a las decenas de visitantes que se encontraban en el recinto y no daban crédito a lo ocurrido. El inmueble permaneció cerrado todo el día para realizar las investigaciones y recabar pruebas.

Pendientes de María Luisa ı Foto: AP y Museo de Louvre

De acuerdo con el informe del Ministerio de Cultura de Francia, el robo incluyó varias piezas pertenecientes a la colección de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia —una tiara, un collar y un par de pendientes—, así como un collar y un juego de aretes de esmeraldas del conjunto de María Luisa, un broche relicario y un gran lazo de corpiño de la emperatriz Eugenia.

Collar de María Luisa, es de 32 esmeraldas y mil 138 diamantes. Napoleón se lo obsequió. ı Foto: AP y Museo de Louvre

Según la dependencia, las vitrinas eran de alta seguridad, pero el robo “fue particularmente rápido y brutal”.

8.7 millones de visitantes recibió en 2024 el Museo del Louvre

“Se activaron las alarmas ubicadas en la ventana exterior de la Galería Apolo y en las dos vitrinas en cuestión. En el momento del allanamiento, los cinco agentes del museo presentes en la galería y zonas adyacentes intervinieron de inmediato para aplicar el protocolo de seguridad: contactar con las fuerzas del orden y priorizar la protección de las personas”, detalló en un comunicado.

Joyas reinas Hortensia y María Amelia El collar histórico está compuesto de ocho zafiros y 631 diamantes. ı Foto: AP y Museo de Louvre

El Ministerio de Cultura indicó que la corona de la emperatriz Eugenia, la cual recuperaron, se encuentra bajo revisión para conocer los daños que presenta.

Joyas reinas Hortensia y María Amelia El collar histórico está compuesto de ocho zafiros y 631 diamantes. ı Foto: AP y Museo de Louvre

El hurto, que ayer le dio la vuelta al mundo, hizo incluso reaccionar al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien prometió que las obras robadas serían recuperadas y se daría con los responsables para llevarlos ante la justicia. Además, dijo que fue “un ataque a un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia”.

Joyas reinas Hortensia y María Amelia El collar histórico está compuesto de ocho zafiros y 631 diamantes. ı Foto: AP y Museo de Louvre

Por su parte, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, condenó el robo y lo calificó como “un ataque directo a la historia y al patrimonio” de Francia. Al igual que el presidente de aquel país, aseguró que se daría con los ladrones.

Broche relicario │ Tiene 94 diamantes. ı Foto: AP y Museo de Louvre

“Se está haciendo lo posible para detener a los autores de este acto inaceptable lo antes posible. Se movilizará a los investigadores”, dijo en X.

Tiara de la emperatriz Eugenia En total tiene 12 perlas, mil 998 diamantes y 992 rosas. ı Foto: AP y Museo de Louvre

El hecho ocurrió a unos meses de que personal del museo protestara cerrando el acceso para visibilizar las afectaciones del turismo masivo y la precarización de su labor. Además de que se anunciara un plan de mejoramiento para el recinto, el cual incluirá una sala para la emblemática obra La Gioconda (La Mona Lisa).

Gran lazo del corpiño de la emperatriz Eugenia Fue creado en 1855 por el joyero principal François Kramer. ı Foto: AP y Museo de Louvre

Ayer, el presidente francés hizo hincapié en las labores de mejoramiento del Museo del Louvre: “El proyecto que lanzamos en enero incluye seguridad reforzada. Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura”.

Mientras que el Ministerio de Cultura detalló que se están haciendo mejoras de seguridad que incluyen cámaras de nueva generación, detección perimetral y una nueva sala de control de seguridad.

Se recuperó la corona de la emperatriz Eugenia, que tiene mil 354 diamantes y 56 esmeraldas. ı Foto: AP y Museo de Louvre

El robo generó diversas reacciones, entre ellas la del príncipe Joachim Murat, descendiente de Napoleón, quien en un comunicado expresó: “Hago un llamado a las autoridades y a todos los defensores del patrimonio para que esclarezcan este asunto y devuelvan estos tesoros al lugar que les corresponde: al del pueblo francés. Pero también hago un llamado a una conciencia colectiva: proteger nuestro patrimonio significa proteger quiénes somos”.