Filtran FOTOS de Belinda y Miguel Ángel Silvestre en rodaje de Carlota

Filtran imágenes de Belinda y Miguel Ángel Silvestre en rodaje de Carlota

Este jueves, se filtraron las primeras fotografías exclusivas en el set de Carlota, la serie histórica de HBO Max donde Belinda es la protagonista. En las fotos, podemos ver a la modelo junto con su coestrella, Miguel Ángel Silvestre.

En las imágenes, podemos ver a Belinda al lado de Miguel Ángel Silvestre. Ellos aparecen frente a un caballo negro mientras graban una escena desconocida, con el staff captando el audio.

Primeras imágenes de Belinda y Miguel Ángel Silvestre en el rodaje de ‘Carlota’. pic.twitter.com/5T5lX8lj2P — Belinda Access (@BelindaAccess) March 19, 2026

Ella lleva un traje de tela metálica con diferentes todos de café, así como el cabello arreglado en un recogido y un sombrero de lado. Por su parte, él lleva una chaqueta azul con amarillo con pantalones blancos y botas negras.

El rodaje comenzó en febrero de 2026 en Madrid, España. El evento se desarrolla en locaciones europeas y mexicanos, de acuerdo con lo que han confirmado diversos medios y perfiles especializados.

La producción busca contar la historia de una mirada contemporánea la trágica historia de Carlota y su esposo Maximiliano de Habsburgo durante el efímero Segundo Imperio Mexicano.

“Hace más de dos años soñaba con este proyecto, en algún momento pensé que no pasaría y hoy es una realidad”, celebró la cantante mexicana española, “estoy tan emocionada, todavía no puedo creer que soy parte de esto”, expresó Belinda al revelarse el proyecto.

El elenco cuenta con la participación de figuras como Jaime Lorente, Mabel Cadena, Bárbara de Regil u otros actores que cuentan con papeles clave.

El dúo ha demostrado una gran química fuera de cámaras, pues el pasado 25 de febrero, Miguel Ángel Silvestre compartió fotos con Belinda donde ambos posaban con sombreros de colores.

"Beli nos sorprendió a todos con una fiesta llena de magia mexicana. Es una compañera maravillosa , divertida, generosa…Lo mejor de todo es que acabamos de empezar, todavía nos quedan meses por delante para seguir disfrutando de ella y de este rodaje“, dijo el actor español.