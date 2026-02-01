Belinda sorprendió a sus seguidores al anunciar en Instagram que inició el rodaje de su nuevo proyecto histórico. Se trata de Carlota, una serie que la propia cantante y actriz reveló hace poco menos de un año que protagonizaría.

Con gran entusiasmo, la intérprete de “Heterocromía” compartió imágenes donde se aprecia su nuevo look, cabello en tono castaño y ondulado. Además, reveló lo emocionada que está por iniciar las grabaciones de la serie de Sony Pictures.

“Carlota empieza rodaje!!! Después de 3 años este proyecto hoy es una realidad! Poder darle vida a Carlota la última emperatriz de México es un sueño! Qué gran equipo, a divertirnos en este viaje!!”, escribió en Instagram.

En las fotografías posa con otros actores como Miguel Ángel Silvestre, Mabel Cadena, Bárbara de Regil y Sebastián Zurita, que también serán parte del proyecto.

¿Dónde ver Carlota, la serie protagonizada por Belinda?

La serie Carlota, protagonizada por Belinda, estará disponible en la plataforma HBO Max. Se trata de una producción de Sony Pictures Television que estará ambientada en el Segundo Imperio Mexicano.

La trama se enfocará especialmente en la vida de Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de México. Se especula que la primera temporada constará de 10 episodios.

La actriz y cantante mexicana ya se encuentra en España grabando, sin embargo, no se ha anunciado la fecha de estreno de la serie.

Con Carlota, HBO Max apuesta por producciones originales en español, buscando atraer tanto al público mexicano como a audiencias internacionales interesadas en dramas históricos.

El elenco de Carlota

Además de Belinda, el elenco de la serie Carlota incluye a Miguel Ángel Silvestre, quien dará vida al militar Alfred Van Der Smissen, y a Mabel Cadena, en el papel de Josefa, una figura cercana a la corte imperial. También forman parte del reparto Bárbara de Regil y Sebastián Zurita, aunque los personajes que interpretarán aún no han sido anunciados.

La dirección estará a cargo de Alejandro Bazzano de La Casa De Papel y Ana Lorena Pérez Ríos de Como Agua Para Chocolate.

¿Quién era Carlota?

Carlota de Habsburgo, también conocida como Carlota de México, fue la última emperatriz del país entre 1864 y 1867, esposa del emperador Maximiliano de Habsburgo. Nació como princesa belga.

En 1857 contrajo matrimonio con el archiduque Maximiliano de Austria, hermano del emperador Francisco José I. La pareja vivió en el Castillo de Miramar, en Trieste, hasta que en 1864 aceptaron la corona de México que les fue ofrecida por la Junta de Notables con el respaldo de Napoleón III de Francia.

Su vida estuvo marcada por el poder, la tragedia y un largo periodo de aislamiento tras la caída del Segundo Imperio Mexicano.