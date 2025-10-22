Ballet de Amalia Hernández lleva el Día de Muertos al Lago de Chapultepec

El Ballet Folklórico de Amalia Hernández lleva por primera vez la festividad del Día de Muertos a la Isleta del Bosque de Chapultepec con un espectáculo que incluirá las tradicionales ofrendas, las flores de cempasúchil y danzas prehispánicas y de diversos estados del país con las que se recuerda a los difuntos.

“Están las catrinas de Posada, canciones conocidas como ‘La Llorona’ y ‘La Martiniana’, pero también estamos remontando piezas que celebran la época del Día de Muertos desde la época prehispánica, como los aztecas que celebraban al dios de la muerte, a la diosa del agua, al dios de la vida”, explicó a La Razón Salvador López, director general del Ballet Folklórico de Amalia Hernández, sobre La muerte en México está más viva que nunca.

El Tip: No olvides llevar ropa abrigadora, como bufanda, chamarra y guantes, ya que el espectáculo es al aire libre.

“Es una obra compleja dancísticamente; Amalia investigó profundamente en las inscripciones, en las estelas, en las historias, en las leyendas y fue recreando movimientos de estas danzas prehispánicas, de las que no se tenía ninguna documentación. Fue recreando estas danzas de los guerreros aztecas. Comienza con la muerte saliendo del agua. Vamos a utilizar lanchas en el lago, donde van a ir transitando los músicos y el coro con estos dioses aztecas”, detalló el director Salvador López.

Adelantó que las expresiones prehispánicas que presentarán se basan en la exhaustiva investigación que hizo la fundadora de la agrupación Amalia Hernández.

También se presentarán diversos bailes de los estados de Veracruz, Jalisco y Michoacán. “Los tarascos de Michoacán tendrá unos 20 años que no se monta. Está basada en una historia de la vida y la muerte. Va transcurriendo con las mujeres que esperan a los pescadores con un canto purépecha maravilloso. Van a ir transitando en unas lanchas esperando la llegada de los pescadores en la madrugada. Después tenemos la danza de Los Paloteros, que es de los festivales, después La danza de los moros y La danza de los viejitos, que es el final de la vida”, compartió.

Bailarinas durante la presentación del montaje. ı Foto: Especial

Del estado de Jalisco presentarán una nueva coreografía de “La Llorona”, en la que una solista interpreta esta pieza conocida mundialmente. “Es algo mágico, van apareciendo rebozos y el agua juega un papel muy importante”, detalló.

Salvador López señaló que será un montaje nunca antes visto. Espera que sea un referente, como en su momento lo fue el espectáculo de El lago de los cisnes en la Isleta del Bosque de Chapultepec. Echarán mano de la tecnología con animaciones, pero también habrá mariachi.

“Es un riesgo que estamos tomando. Queremos que se vuelva un referente de la Ciudad de México. No existe un espectáculo que muestre las danzas que se celebran en la época del Día de Muertos en diferentes lugares del país, en un ambiente místico que es muy difícil de igualar, por las condiciones maravillosas que nos ofrece el Bosque (de Chapultepec)”, dijo.

El espectáculo La muerte en México está más viva que nunca se presentará del 30 de octubre al 8 de noviembre en la Isleta del Bosque de Chapultepec a las 19:00 horas.

Se bailarán danzas de diversos estados. ı Foto: Especial

La muerte en México está más viva que nunca

Cuándo: 30 y 31 de octubre, y del 1 al 8 de noviembre

Dónde: Isleta del Bosque de Chapultepec, CDMX

Horario: 19:30 horas

Costo: $1,300 (general A) y $1,000 (general B)