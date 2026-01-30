Belinda presume nuevo look; así luce con el cabello castaño | FOTO

Belinda compartió a través de redes sociales cómo luce con el cabello castaño, deslumbrando a sus fans en plataformas como Facebook, que no esperaban ver a la celebridad sin el cabello rubio que es tan característico de ella.

Si bien en el pasado Belinda ha tenido diferentes colores de cabello (incluso verde), en las últimas semanas la cantante admitió que se volvería a teñir el pelo por la serie histórica que protagonizará y que ya ha comenzado a grabar en España.

"Me prometí que no me iba a volver a cambiar el color de pelo en mucho tiempo pero llego Carlota a cambiarlo todo… Me despido de ti Beli, nos vemos en unos meses", escribió el pasado 22 de enero.

Belinda deslumbra con cabello castaño

A través de sus redes sociales, la cantante publicó una foto en donde la podemos ver con el pelo castaño oscuro, un tono que hace destacar sus ojos claros y con el que su piel luce menos bronceada que de costumbre.

“Nuevo look”, escribió brevemente, desatando una oleada de comentarios positivos entre sus seguidores y público en general, quienes una vez más halagaron la belleza de la artista mexico-española, quien nunca deja de sorprender.

Algunas reacciones fueron:

"Apuesto que hasta pelona se ve hermosa está mujer.... Beli por ti le echo ganas al gym“.

"Cuando eres bonita y todooooo te va"

“Se ve tan linda”.

"Ese tono seguro se pondrá de moda".

"La verdadera novia de México“.

¿Qué sabemos sobre ‘Carlota’, la serie protagonizada por Belinda?

La famosa interpretará a Carlota de México, la emperatriz y esposa de Maximiliano de Habsburgo que pasó a la historia por su trágico destino tras la muerte de su esposo. La serie conocida hasta ahora como ‘Carlota’ ofrecerá una visión fresca de la visionaria integrante de la realeza.

El proyecto seguirá a Carlota desde su llegada a México y explorará su ideología idealista y liberal. Asimismo, se abordará el ambiente político que existía en el país durante la llegada de los emperadores europeos, junto con la tensión que la mujer atravesó en aquellos años.

La serie será grabada en México, Colombia y España. Belinda será acompañada por un reparto de lujo con Jaime Lorente como Maximiliano, Miguel Ángel como Alfred Van Der Smissen y Mabel Cadena como Josefa.