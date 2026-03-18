NASA confirma meteorito de 7 toneladas en EU y Canadá | VIDEOS

Este martes usuarios en redes sociales comenzaron a publicar videos de una bola de fuego que fue vista por la mañana, posteriormente la NASA confirmó que se trataba de un meteoro.

La NASA informó que testigos del noreste de Estados Unidos y Canadá observaron una bola de fuego brillante durante el día, y precisaron que el primer avistamiento de este objeto se dio sobre el lago Erie, ubicado entre ambos países.

Apuntaron que esta bola de fuego fue resultado de un pequeño asteroide de aproximadamente 1.8 metros de diámetro y un peso de 7 toneladas que se movió hacia el sureste a una velocidad estimada de 72.200 kilómetros por hora.

Este asteroide se fragmentó sobre Valley City, una ciudad de Dakota del Norte, Estados Unidos, y estos fragmentos se dirigieron hacia el sur, por lo que los meteoritos pudieron verse en la cercanía del condado de Medina, Ohio.

#MeteorSighting: A very bright daylight fireball was observed by witnesses from the northeast U.S. and Canada this morning, March 17. An analysis of currently available data places first visibility of the meteor above Lake Erie. The fireball - caused by a small asteroid nearly 6… pic.twitter.com/RREY3TeZ8F — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) March 17, 2026

¿En dónde se vió el meteorito?

De acuerdo con la Sociedad Americana de Meteoros, los meteoritos de este asteroide de 7 toneladas fueron vistos en Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Virginia, el Distrito de Columbia en Estados Unidos, y en Ontario, Canadá.

Este avistamiento se registró alrededor de las 08:57 horas del 17 de marzo, y este meteoro también fue detectado por el Mapeador de Rayos Geoestacionario del satélite GOES, y varias cámaras.

One of our employees, Jared Rackley, caught this morning's meteor on camera from the Pittsburgh area. pic.twitter.com/2LdqOpChti — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) March 17, 2026

“Un análisis de todos los datos disponibles actualmente sitúa la primera visibilidad del meteoro a una altitud de 80 kilómetros sobre el lago Erie, frente a las playas de Lorain, en el norte de Ohio. Moviéndose hacia el este del sur a 64.000 kilómetros por hora” se lee en la publicación.

Asimismo, precisaron que la bola de fuero viajó más de 55 kilómetros en la atmósfera superior antes de fragmentarse, y este liberó una energía quivalente a 250 toneladas de TNT al momento de su fragmentación.

BRO WHAT THE F*CK WAS THAT — METOR STREAKING ACROSS THE SKY



Dashcam captures https://t.co/5vRzDNNIG6 pic.twitter.com/PvFDieSRUg — RT (@RT_com) March 18, 2026

Esto provocó estruendos y ruidios explosivos que se registraron en algunas cámaras de puertas de las personas que residen cerca de los lugares en los que ocurrió este suceso, e incluso apuntan que esto posiblemente “haya sacudido casas al norte de Medina.”

🚨 Doorbell cam captures fireball flashing across in the Ohio sky



"Loud sonic boom" pic.twitter.com/IL5W4uPixl — Red Panda Koala (@RedPandaKoala) March 17, 2026

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