Constelaciones y derivas: un mapa vivo del arte latinoamericano

En Monterrey, Nuevo León

Un campo de maíz dorado se abre paso frente a un volcán imponente, bajo un cielo que parece estar en movimiento constante a pesar de la aparente estática de las profundas y urgentes pinceladas del óleo El Maizal, de Gerardo Murillo Dr. Atl. La pieza da la bienvenida a Constelaciones y derivas, la más reciente exposición del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) que celebra el 50 aniversario de la Colección FEMSA, uno de los acervos de arte moderno y contemporáneo más importantes de América Latina.

El maizal, de Dr. Atl. ı Foto: Armando Armenta›La Razón

Con esa pieza todavía latente, el recorrido por la exhibición se despliega y expande como un origami en cinco núcleos principales, ofreciendo una revisión a través de distintos puntos de vista de la producción artística latinoamericana de los siglos XX y XXI.

El Tip: La Colección FEMSA es la más importante del norte de México y una de las más destacadas de América Latina.

Papilla Estelar, de Remedios Varo. ı Foto: Armando Armenta›La Razón

La primera parte, “Territorios: El paisaje como cuerpo y frontera”, es donde la idea de paisaje se expande como un terreno atravesado por la memoria y el conflicto. Las obras dialogan con la fuerza telúrica que plantea Dr. Atl, pero orientadas hacia el presente, donde la tierra y la comunidad también representan explotación, desigualdades y desplazamiento.

Algunas de las propuestas conceptualizan y buscan desvanecer la idea de una hegemonía del norte global, una idea marcada desde las primeras representaciones cartográficas de nuestro mundo.

Volver a casa, de Salvador Xharicata. ı Foto: Armando Armenta›La Razón

“Estructuras Coloniales: La persistencia de las castas” es uno de los núcleos más incómodos. Aquí, la herencia colonial se revela como una estructura aún vigente en las sociedades actuales. Las pinturas de castas del siglo XVIII hacen eco en propuestas contemporáneas que evidencian cómo el racismo y el clasismo siguen moldeando identidades, destacando las piezas de Salvador Xharicata, que confrontan los códigos del canon occidental.

El recorrido vira ligeramente de dirección con “Debatiendo la Abstracción: Geometría y disidencia”. Cuadrados, circunferencias y figuras indeterminadas se vuelven herramientas de cuestionamiento, a pesar de la negación que en un principio se les acusaba. La intervención de Ad Minoliti, que ocupa gran parte de una de las salas, es clave en el discurso de la exposición, pues sus composiciones juegan con el color y la forma a la vez que hablan sobre identidad, género y disidencia.

En la planta alta se encuentra la exhibición Teresa Margolles ¿Cómo salimos?, que es la primera revisión a la producción de la artista, abarcando obras desde el 2002. ı Foto: Armando Armenta›La Razón

Durante la permanencia de Constelaciones y Derivas, la instalación se activará como un salón pedagógico para dialogar sobre arte, activismo, feminismo y teoría queer.

Operando bajo una lógica distinta, donde lo visible y lo invisible se entrelazan y con una visión llena de fantasía y creatividad, la sección “Alquimia: El misticismo y la materia” convierte la experiencia de la visita en algo más introspectivo.

Las obras de Remedios Varo y Leonora Carrington, principalmente, construyen universos en los que la creación artística se acerca al ritual y a la transmutación, donde sus piezas crean conexiones con artistas contemporáneos que exploran lo esotérico y lo espiritual desde la perspectiva de cada visitante.

Uno muere muchas veces, de Paloma Contreras. ı Foto: Armando Armenta›La Razón

Ya en el cierre, “Identidades: El coro de las voces olvidadas”, la colección realiza una revisión profunda sobre género y diversidad sexogenérica. Las obras de María Izquierdo se entrelazan con propuestas actuales que entienden el cuerpo como territorio de resistencia. En ese mismo espacio, Tres futbolistas con boina, de Ángel Zárraga, hace una lectura crítica sobre la masculinidad y sus profundas raíces en estructuras coloniales.

Al mismo tiempo, si algo destaca a lo largo de la muestra es la constante presencia de artistas mujeres: Geles Cabrera, Cirse Irasema y Ángela Gurría, entre muchas otras, consolidan una narrativa donde las voces históricamente relegadas ocupan ahora el centro de la propuesta curatorial.

Constelaciones y derivas reúne cerca de 170 obras de más de 115 artistas latinoamericanos y se podrá visitar hasta el 9 de agosto de 2026 en las salas de la planta baja de MARCO. Además, durante Semana Santa, el museo abrirá todos los días en su horario habitual.

Constelaciones y derivas…

Cuándo: hasta el 9 de agosto

Dónde: MARCO de Monterrey

Horarios: martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas