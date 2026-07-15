Fiesta Franco-Mexicana con Carrère, Le Clézio, el Códice Azcatitlán y más

Imagen del Códice Azcatitlán que se exhibirá en el Museo Nacional de Antropología.

México y Francia celebran 200 años de relaciones diplomáticas con una programación encabezada por los escritores Emmanuel Carrère y J.M.G. Le Clézio, el traslado a nuestro país del Códice Azcatitlán, una exposición en el Palacio de Bellas Artes con piezas provenientes del Centro Pompidou, una muestra sobre las manufacturas francesas de gobelinos en la producción mexicana del siglo XX en el Palacio de Iturbide y la adaptación de la novela de Annie Ernaux, L’Evénement, se informó ayer.

“El programa de La Gran Fiesta Franco-Mexicana es resultado de 18 meses de trabajo incansable entre franceses y mexicanos para reforzar los lazos entre nuestros museos, festivales, artistas y cooperaciones”, resaltó en conferencia de prensa en la capital del país, Delphine Borione, embajadora de Francia en México.

El Dato: como parte del programa, FICUNAM entregará a la actriz Julie Delpy la Medalla Filmoteca UNAM y la Cineteca Nacional presentará el ciclo Ellas Dirigen.

Como parte de las actividades que convocarán a casi 250 exponentes, el Códice Boturini, resguardado en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, se exhibirá en la Biblioteca Nacional de Francia, entre septiembre y diciembre, mismo periodo en el que se expondrá el Códice Azcatitlán en el Museo Nacional de Antropología, proveniente del país europeo.

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“Tres meses es el periodo máximo que podemos hacer salir nuestros códices porque son muy frágiles y tienen colores y texturas que pueden dañarse. Hay mucho interés en Francia y vamos a tener mucha comunicación sobre el sentido que tiene este códice para la historia, para la construcción de la Ciudad de México, para la historia mexicana. Hay interés de ambos países por esta cultura histórica”, comentó a La Razón Emilie Bruckmann, consejera adjunta de cooperación y acción cultural en la Embajada de Francia en México.

También se celebrará el simposio internacional “Los códices: Últimos avances de la investigación”, del 22 al 25 de septiembre en el Museo Nacional de Antropología.

Pieza del Centro Pompidou. ı Foto: Biblioteca Nacional de Francia y el Pompidou

“Es un simposio donde habrá colegas franceses, mexicanos, estadounidenses, latinoamericanos y de algunas otras procedencias, en donde vamos a ver el tema de los códices desde varios enfoques: de la historia, la restauración y conservación de documentos, el estudio de los materiales con que se han realizado y, particularmente, los avances en la investigación de algunos de ellos. Se podrá conocer lo que se ha avanzado en el estudio de códices como el Azcatitlán, el Boturini, los códices prehispánicos, pero también los del periodo Virreinal”, explicó durante el evento Diego Prieto, titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad.

El también antropólogo resaltó que dicho intercambio proviene de un acuerdo entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Emmanuel Macron. Además, enfatizó la labor de México en la recuperación del patrimonio. “Forma parte de una tarea que tiene que emprender el Gobierno, de acuerdo con nuestras leyes, que es buscar la recuperación de todo el patrimonio mexicano que se encuentra fuera de nuestro país, pero lo hacemos siempre sobre la base de la amistad y la colaboración internacional”, indicó.

De la oferta expositiva, se detalló que la muestra Las formas de la energía, del Centro Pompidou, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, incluirá piezas que datan desde los años 20 del siglo pasado hasta la década de los 80. Una de las obras relevantes es una película experimental de Marcel Duchamp.

“Se ha hecho una selección de obras que tienen que ver con el arte cinético, el arte óptico y el arte geométrico dentro de la colección del Pompidou”, informó Mauricio Maillé, director del Museo del Palacio de Bellas Artes.

El programa que incluye llegará a 21 estados del país, abrirá con la exposición Francia-México, 200 Años de Relación y Amistad. Resonancias, Disonancias y Contrapuntos, en la Biblioteca Vasconcelos el 1 de septiembre , que dará cuenta de las historias que unen a ambas naciones, desde 1523 con Hernán Cortés.

En las artes escénicas, el colectivo (LA)HORDE, que dirige el Ballet Nacional de Marsella, presentará la cocreación franco-mexicana Room with a View, montada con 16 bailarines mexicanos. Además, se presentará La vida secreta de los viejos, de Mohamed El Khatib, entre otros montajes.

En el ámbito literario, los escritores Emmanuel Carrère y J.M.G. Le Clézio visitarán la capital del país y la Feria Internacional del Libro de Monterrey en octubre.

Las casi 200 actividades durarán hasta el 26 de noviembre.

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