Denuncian daños arqueológicos ante FGR

Imagen de cuando se hacían labores en el Parque Balam Tun, en Quintana Roo.

Debido a los daños en 47 monumentos arqueológicos para la construcción del Parque de la Memoria Balam Tun, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en Chetumal, Quintana Roo, contra 26 servidores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por los presuntos delitos de destrucción de monumentos arqueológicos, falsificación y fraude ideológico-arqueológico, mala praxis, ejercicio ilícito del servicio público, coalición y uso indebido de atribuciones y facultades.

La denuncia penal la presentaron el pasado 7 de julio Jesús Evaristo Sánchez Sánchez y Jaime Garduño Argueta, integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH. Uno de los principales señalados es Diego Prieto, exdirector del órgano desconcentrado.

El Tip: También hicieron un llamado para que la investigación se conduzca con independencia y transparencia.

Es la primera de una serie de recursos que interpondrán en los próximos meses, informaron ayer en conferencia.

“Sobre los parques de Campeche, en Xpujil y en Escárcega, presentaremos las respectivas denuncias penales, porque es el mismo caso. Estamos en el proceso de investigación”, señaló Sánchez Sánchez.

Respecto a la denuncia sobre el Parque de la Memoria Balam Tun, el abogado Raymundo Tamay Chuc, asesor jurídico del caso, comentó que buscan que se sancione a los servidores públicos o particulares que intervinieron en la destrucción o alteración de los monumentos.

Aunque reconoció que en muchos de los casos los daños son irreversibles, como reparación se tendría que hacer una reconstrucción parcial o una conservación preventiva. Además de una reparación simbólica y social en la que haya un reconocimiento público de las afectaciones al patrimonio e implementar medidas de no repetición y reforzar la protección legal.

Para sustentar su denuncia, los investigadores presentaron fotos, videos, planos, croquis, mapas, dictámenes periciales, actas administrativas, informes oficiales, documentos de autorización o permiso, declaraciones de testigos, peritajes y estudios de impacto cultural y ambiental.

“Arrancaron las fachadas y destruyeron los núcleos que tienen una gran información. Lo que han hecho es destruir todo, es lo que hicieron los conquistadores y colonizadores”, reclamó Sánchez Sánchez.