¿Cuándo es el primer puente del Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el pasado 15 de julio el Calendario Escolar para el ciclo 2026-2027, y este contiene dos periodos vacacionales, días de asueto y varios puentes.

El próximo ciclo escolar tendrá dos periodos vacacionales, ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), y nueve días de suspensión de labores docentes.

Las madres, padres y tutores de las y los estudiantes pueden conocer con anticipación los días que se tendrán libres durante el próximo periodo escolar, lo que les permite organizar las actividades que realizarán durante el año.

El Calendario Escolar de la SEP que se publicó el pasado 15 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es aplicable para todas las escuelas de educación básica de la República mexicana, y cuenta con un total de 185 días.

📚🏗️ Este año, más de 58 mil millones de pesos se invierten en la mejora y construcción de espacios educativos para beneficio de alumnas y alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior.



En el Gobierno de la presidenta @Claudiashein, seguimos transformando la… pic.twitter.com/PUjYrVIY3v — SEP México (@SEP_mx) July 17, 2026

Puentes del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP

El primer puente que tendrán las y los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas adscritas al Sistema Educativo Nacional (SEN) será el viernes 25 de septiembre del 2026, por sesión del CTE.

La SEP tiene un total de 14 días sin clases que dan paso a un puente; sin embargo, dos de estos caen durante el primer periodo vacacional, por lo que se tendrán 11 puentes y un mega puente:

Viernes 25 de septiembre del 2026 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 30 de octubre del 2026 por sesión ordinaria del CTE

Lunes 2 de noviembre del 2026 por suspensiones de labores docentes

Lunes 16 de noviembre del 2026 por suspensiones de labores docentes

Viernes 27 de noviembre del 2026 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 25 de diciembre por suspensiones de labores docentes

Viernes 1 de enero por suspensiones de labores docentes

Viernes 29 de enero del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Lunes 1 de febrero del 2027 por suspensiones de labores docentes

Viernes 26 de febrero del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Lunes 15 de marzo del 2027 por suspensiones de labores docentes

Viernes 30 de abril del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 28 de mayo del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 25 de junio del 2027 por sesión ordinaria del CTE

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.