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¿Cuándo es el primer puente del Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP?

El próximo ciclo escolar comienza el 31 de agosto; estos son los días sin clases

Calendario Escolar 2026-2027 SEP
Calendario Escolar 2026-2027 SEP Foto: Especial La Razón
Por:
Yosselin Pérez

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el pasado 15 de julio el Calendario Escolar para el ciclo 2026-2027, y este contiene dos periodos vacacionales, días de asueto y varios puentes.

El próximo ciclo escolar tendrá dos periodos vacacionales, ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), y nueve días de suspensión de labores docentes.

Las madres, padres y tutores de las y los estudiantes pueden conocer con anticipación los días que se tendrán libres durante el próximo periodo escolar, lo que les permite organizar las actividades que realizarán durante el año.

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El Calendario Escolar de la SEP que se publicó el pasado 15 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es aplicable para todas las escuelas de educación básica de la República mexicana, y cuenta con un total de 185 días.

Puentes del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP

El primer puente que tendrán las y los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas adscritas al Sistema Educativo Nacional (SEN) será el viernes 25 de septiembre del 2026, por sesión del CTE.

La SEP tiene un total de 14 días sin clases que dan paso a un puente; sin embargo, dos de estos caen durante el primer periodo vacacional, por lo que se tendrán 11 puentes y un mega puente:

  • Viernes 25 de septiembre del 2026 por sesión ordinaria del CTE
  • Viernes 30 de octubre del 2026 por sesión ordinaria del CTE
  • Lunes 2 de noviembre del 2026 por suspensiones de labores docentes
  • Lunes 16 de noviembre del 2026 por suspensiones de labores docentes
  • Viernes 27 de noviembre del 2026 por sesión ordinaria del CTE
  • Viernes 25 de diciembre por suspensiones de labores docentes
  • Viernes 1 de enero por suspensiones de labores docentes
  • Viernes 29 de enero del 2027 por sesión ordinaria del CTE
  • Lunes 1 de febrero del 2027 por suspensiones de labores docentes
  • Viernes 26 de febrero del 2027 por sesión ordinaria del CTE
  • Lunes 15 de marzo del 2027 por suspensiones de labores docentes
  • Viernes 30 de abril del 2027 por sesión ordinaria del CTE
  • Viernes 28 de mayo del 2027 por sesión ordinaria del CTE
  • Viernes 25 de junio del 2027 por sesión ordinaria del CTE

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