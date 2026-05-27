Reginaldo Sandoval defiende cambios electorales y llama ‘traidora a la patria’ a Maru Campos

Reginaldo Sandoval advierte que reforma electoral podría romper ruta de la 4T rumbo a 2027 y 2030.

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, aseguró que la legislación electoral vigente ya contempla sanciones contra campañas financiadas con recursos ilícitos, incluido dinero proveniente del crimen organizado, por lo que consideró innecesaria una nueva reforma en esa materia.

Durante una entrevista con medios de comunicación en San Lázaro, el legislador sostuvo que actualmente la ley establece mecanismos para anular elecciones cuando se acredita un rebase de topes de campaña superior al cinco por ciento.

“No se ocupa reformar porque ya está en la ley que no puede recibirse financiamiento privado y tienes que caminar en el tope de campaña”, afirmó.

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Reginaldo Sandoval Flores, diputado federal ı Foto: Cámara de Diputados

Sandoval Flores explicó que ya existen antecedentes de anulaciones electorales en municipios y diputaciones derivadas de irregularidades financieras, aunque reconoció que comprobar el financiamiento directo del crimen organizado resulta más complejo debido al uso de efectivo en campañas políticas.

“Regularmente el dinero entra por la vía del efectivo y ahí cómo le das seguimiento, es verdaderamente imposible”, declaró.

El legislador petista respaldó la propuesta de crear un mecanismo institucional que permita revisar antecedentes de candidatos presuntamente relacionados con grupos criminales, iniciativa impulsada desde el gobierno federal y respaldada por la mayoría legislativa.

“Sí hay que cerrarle el camino a los candidatos que tengan vinculación con delincuencia organizada”, expresó.

En ese contexto, reconoció que existen municipios y regiones del país donde autoridades locales han sido señaladas por presuntos nexos criminales, particularmente en estados como Guerrero y Morelos.

Sandoval Flores consideró que estrategias de seguridad como el operativo “Enjambre” deberían extenderse a nivel nacional para detectar vínculos entre autoridades y organizaciones delictivas.

Durante la entrevista, Sandoval Flores lanzó fuertes acusaciones contra gobiernos federales del pasado, a los que señaló de haber mantenido acuerdos con distintos grupos criminales.

El legislador mencionó a expresidentes como Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, a quienes vinculó con figuras del narcotráfico de distintas épocas.

Según Sandoval, fue hasta la llegada de la llamada Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador cuando se rompieron esos presuntos pactos.

“Con López Obrador se rompió el pacto con la delincuencia”, sostuvo.

El diputado también defendió al exmandatario federal de los señalamientos sobre presuntos vínculos con grupos criminales.

“Presidente honesto, transparente, no agarró nada que no era de él, ni pactó con nadie del tema de la delincuencia”, afirmó.

En otro momento, el legislador del PT arremetió contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien acusó de presuntamente permitir injerencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano.

Sandoval Flores calificó a la mandataria panista como una “traidora a la patria” y afirmó —sin presentar pruebas— que habría actuado en coordinación con agencias del gobierno de Estados Unidos.

“Violó la Constitución, violó la soberanía, violó la ley de seguridad pública”, declaró.

El diputado incluso sugirió que la gobernadora debería enfrentar un juicio político y cuestionó presuntas acciones relacionadas con un operativo en un laboratorio clandestino.

“Eso es puro cuento (…) es un centro de entrenamiento de la CIA”, aseguró.

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MSL