Necesario, fortalecer la prevención y sanción de la violencia vicaria: Ulises Mejía Haro.

El diputado federal, Ulises Mejía Haro, presentó ante la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas una iniciativa de reforma que refuerza el marco jurídico en materia de violencia vicaria, con el propósito de proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes y cerrar la brecha entre el reconocimiento legal y su aplicación efectiva.

La propuesta contempla la creación de un Sistema de Alerta Temprana en materia de violencia vicaria, la integración de un Registro de Agresores Vicarios, la emisión de informes de antecedentes en un plazo máximo de cinco días hábiles para los casos de custodia, la capacitación obligatoria para autoridades y operadores de justicia, y la tipificación de la violencia vicaria como delito autónomo en el Código Penal del Estado.

Mejía Haro explicó que la iniciativa busca prevenir la sustracción de hijas e hijos, así como otras represalias que dañan el vínculo materno, mediante mecanismos que permitan actuar antes de que se consuma la violencia.

“Zacatecas fue pionero en reconocer esta forma de violencia, pero aún faltan herramientas efectivas para atenderla; por ello, esta reforma coloca el interés superior de la niñez en el centro de la actuación judicial”, expresó el legislador.

El documento propone también que la Fiscalía General de Justicia elabore y conserve un informe de antecedentes en materia de violencia familiar, de género, sexual, económica o vicaria, a solicitud de los jueces en los juicios de guarda y custodia, con el fin de garantizar decisiones con perspectiva de género y enfoque preventivo.

Asimismo, se plantea que la violencia vicaria sea reconocida como un delito autónomo, es decir, como una figura penal independiente con nombre propio y sanciones específicas.

Esto permitirá que los agresores puedan ser investigados y castigados directamente por violencia vicaria, y no solo a través de delitos generales como violencia familiar o amenazas.

De esta manera, una persona que cause daño psicológico, patrimonial, físico o emocional a una mujer utilizando o manipulando a sus hijas, hijos, familiares o mascotas para infligir sufrimiento, podrá ser sancionada específicamente por este delito.

El diputado subrayó que la propuesta se construyó con base en la retroalimentación de colectivas de madres víctimas de esta forma de violencia, quienes han denunciado la falta de mecanismos de protección y acompañamiento.

“No se puede proteger lo que no se ve. Con alertas tempranas y registros confiables, cerramos la puerta a la impunidad y garantizamos justicia a las madres y a las infancias”, afirmó Mejía Haro.

Finalmente, el legislador anunció que esta propuesta también se elevará a una reforma de carácter federal, con el objetivo de reforzar las acciones a nivel nacional, garantizar una respuesta homogénea en todas las entidades y consolidar un sistema integral de prevención y sanción de la violencia vicaria en México.

Con esta reforma, se busca consolidar las acciones contra la violencia vicaria, avanzando hacia una justicia más humana, preventiva y con perspectiva de género.

