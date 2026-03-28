¿Cuándo fue la inauguración del Estadio Azteca?

En el mundo hay estadios icónicos, pero pocos a la altura del Estadio Azteca, inmueble que se convertirá en el primer en la historia en tener tres inauguraciones de una Copa del Mundo de la FIFA y que conmemora su 60 aniversario con una remodelación.

El Estadio Banorte, denominado actualmente así por temas de patrocinio, es un inmueble diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca. Las obras arrancaron en 1962, pero no fue hasta 1966, un 29 de mayo, que se dio a conocer al planeta con un partido amistoso entre el Club América y el Torino de Italia. El brasileño Arlindo dos Santos fue el autor del primer gol. El partido terminó 2-2.

El Estadio Azteca se prepara para el Mundial 2026. ı Foto: Mexsport

La construcción del Coloso de Santa Úrsula, entre otros motivos, formó parte de un ambicioso proyecto para que México fuera sede de la Copa del Mundo 1970 y funcionó. Para inaugurar el estadio se contó con la presencia del presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, así como del presidente de la FIFA, Stanley Rous.

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También estuvieron presentes Emilio Azcárraga Milmo, magnate televisivo y dueño del América, así como Guillermo Cañedo de la Bárcena, Fernando González y Julio Orvañanos, presidente del América, Atlante y Necaxa, respectivamente.

En su primera etapa el Azteca contó con aforo de 110, 000 espectadores. El diseño está inspirado en el estilo del brutalismo. Para su construcción se necesitaron más de 100,000 toneladas de concreto y más de 8,000 de varilla. Después de abrir se le instaló un techo de acero y con el paso de los años ha tenido varias modificaciones notables.

Trivia Americanista...



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¿En qué fecha se jugó ese partido?



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¿Por qué se llama Estadio Azteca?

Para elegir su nombre se realizó un concurso en donde se involucró a la gente. Mediante el servicio postal de todo el país podías proponer la identidad del coloso.

El ganador sería el de mayor número de votos y quien lo hubiera propuesto primero en el orden con el que llegaron las cartas. El triunfador del concurso fue Antonio Vázquez Torres, originario de León, Guanajuato, quien le puso Azteca y como recompensa se le otorgaron dos asientos de plateas con uso por 99 años.

A lo largo de los años, el Estadio Azteca ha sido sede de grandes eventos tanto deportivos, de entretenimiento y católicos, pues es uno de los recintos más grandes, en términos de capacidad, de todo México.

Desde inauguraciones y finales de Copa del Mundo, partidos del Mundial Femenil, juegos de todo tipo del futbol mexicano, peleas de box, conciertos, juegos de NFL y más, el Coloso de Santa Úrsula está listo para escribir más capítulos en su historia.

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