México vs Portugal: La afición se queja de los asientos del Estadio Azteca por está insólita razón (VIDEO)

La afición se queja sobre los asientos del Estadio Azteca.

El Estadio Azteca reabrió sus puertas con el partido entre México y Portugal; sin embargo, varios aficionados quedaron inconformes por la ubicación de su asiento en el Coloso de Santa Úrsula, pues pagaron miles de pesos y la visibilidad era limitada.

En redes sociales circulan videos de la zona 139 y 138 del Estadio Banorte, la cual se encuentra detrás de una de las porterías del recinto. Los aficionados se quejan porque tenían que estar parados todo el encuentro para poder ver, ya que las vallas publicitarias y los camarógrafos tapan la vista de los asistentes.

Además, este tipo de asientos tenía un costo de 3 mil 500 pesos mexicanos, así que la afición estaba molesta por el precio que pagaron y no poder ver con comodidad el encuentro entre México y Portugal.

Muy mala la visibilidad de la zona 139-138 del estadio Azteca. Aficionados tienen que estar parados todo el partido para poder ver bien el juego de la fila 4 parados abajo. pic.twitter.com/0LWsOHRtYG — Elías Quijada (@eliasquijadag) March 29, 2026

Estos son algunos cambios en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca tuvo que hacer algunos cambios en su estructura y butacas por petición de la FIFA, esto para poder albergar la Copa del Mundo del 2026, y estas son algunas novedades que presume el Coloso de Santa Úrsula.

Aforo actual: 87.000 aficionados (en 1970: 110.000 butacas)

Nuevo césped híbrido natural

Remodelación de baños

Nuevas zonas hospitality

Remodelación de los vestidores

2.000 metros cuadrados de luces LED en el estadio

Más de 300 bocinas para mejorar la acústica

200 cámaras de vigilancia

Mil puntos de conexión wifi con 40.000 metros de fibra óptica

Fortalecimiento de la estructura

Nuevos vestidores

Túnel para ver salida de jugadores

Aunque se realizaron muchos cambios en las butacas, los problemas persisten para la afición, pues se esperaba que estos problemas de visibilidad no existieran; lamentablemente, los fanáticos que compraron en esa sección terminaron molestos por lo ocurrido.

No sabía que le habían puesto pantallas afuera al estadio azteca, ya comenzaron las pruebas pic.twitter.com/EoLcunWkSV — Wicho Olea (@tixwilx1916) March 26, 2026

Aficionado perdió la vida dentro del Estadio Azteca tras caer de un segundo piso

Lamentablemente, la inauguración del Estadio Azteca se manchó por el incidente que ocurrió dentro del recinto, ya que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre este terrible suceso.

“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida. De este hecho, se informó a las autoridades correspondientes”, se puede leer en la publicación.

Esto ocurrió antes de que el partido entre México y Portugal arrancara en punto de las 19:00 horas; una ambulancia tuvo que entrar hasta la zona de palcos para retirar el cuerpo del aficionado.

DCO