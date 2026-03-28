¿Quién anotó el gol 10 mil en el Estadio Azteca?

El gol 10 mil en el Estadio Azteca se marcó el 6 de abril del 2019.

El argentino Milton Caraglio grabó su nombre con letras de oro en el Estadio Azteca, pues fue el autor del gol 10 mil en el legendario recinto. Lo hizo el 6 de abril del 2019 durante la victoria de Cruz Azul por 3-0 sobre Querétaro en partido de la Liga MX.

El delantero argentino convirtió al minuto 64 del encuentro correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2019 de la Liga MX con un remate de cabeza en el área tras un centro de Adrián Aldrete. Fue el 2-0 parcial a favor de La Máquina.

Así fue como Milton Caraglio guardó su nombre en el Estadio Azteca, al ser el futbolista que hizo el gol 10 mil del Coloso de Santa Úrsula, inaugurado el 29 de mayo de 1966 y que este 28 de marzo reabre sus puertas con el amistoso entre México y Portugal.

TE RECOMENDAMOS: Otros deportes María del Rosario Espinoza imparte clase de taekwondo a los conscriptos del SMN

Estadio Azteca, listo para hacer historia en el Mundial 2026

El partido amistoso de este 28 de marzo entre México y Portugal es la primera prueba de fuego para el Estadio Azteca, que está a punto de convertirse en el primero en la historia en recibir tres inauguraciones de Copa del Mundo.

El Coloso de Santa Úrsula será sede del partido inaugural del Mundial 2026 el próximo 11 de marzo entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

La primera inauguración mundialista en el Estadio Azteca fue el 31 de mayo de 1970, con el empate sin goles entre México y la Unión Soviética en el arranque de México 1970.

El 31 de mayo de 1986, un tardío gol de Nasko Sirakov le dio a Bulgaria un triunfo de 1-0 sobre Italia en la inauguración del Mundial de México 1986.

¿Cuántos juegos habrá en el Azteca en el Mundial 2026?

El Estadio Azteca acogerá cinco de los 13 partidos que se llevarán a cabo en México durante la celebración del Mundial 2026.

El Coloso de Santa Úrsula será sede de tres partidos de la fase de grupos. También albergará un duelo de dieciseisavos de final y uno correspondiente a la ronda de octavos de final.

Los otros juegos de primera ronda en el Estadio Azteca durante el Mundial 2026, además del inaugural entre México y Sudáfrica, son Uzbekistán vs Colombia y República Checa o Dinamarca vs México.

EVG