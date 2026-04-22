Después de 4 partidos, el Real vuelve a ganar

MBAPPÉ intenta un disparo, ayer, en el juego de los merengues en LaLiga.

Kylian Mbappé y Vinícius Júnior perforaron las redes y el Real Madrid puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar al vencer 2-1 al Alavés para acercarse al líder Barcelona en La Liga española.

La victoria en el estadio Santiago Bernabéu dejó al Madrid a seis puntos del Barcelona, que el miércoles recibirá al sexto, Celta de Vigo.

Fue el primer partido del Madrid desde que quedó eliminado por el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions. El Real perdió 2-1 en casa al abrir la eliminatoria y luego 4-3 en Alemania. Los dos últimos encuentros del equipo en LaLiga se saldaron con un empate 1-1 ante Girona y 2-1 en Mallorca.

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EL DATO: LALIGA solamente se ha visto interrumpida en dos ocasiones, la primera entre 1936 y 1939 por la guerra civil, y la segunda en el 2020 por la pandemia del coronavirus.

“Hasta que matemáticamente haya oportunidades, hay liga. Hasta entonces seguiremos peleándola”, dijo el técnico madridista, Álvaro Arbeloa. “Hay que ser capaces de exigirnos mucho más y hay que ganar los seis partidos que quedan”.

El Madrid arrancó dubitativo el martes y el público en el Bernabéu se mostró inquieto, ya que Alavés generó algunas ocasiones de gol al comienzo. Parte de la afición abucheó mientras el equipo sufría. Algunos silbidos se hicieron sentir tras el silbatazo final, después de que el Alavés marcara en los últimos minutos.

Mbappé abrió el marcador a los 30 minutos con un disparo que se desvió en un defensor del Alavés y engañó al arquero Antonio Sivera. Mbappé, máximo goleador de LaLiga con 24 tantos, no había marcado en un partido de liga desde febrero.

Vinícius amplió la ventaja del Madrid con un remate de larga distancia a los 50. El delantero brasileño no anotaba en sus últimos seis partidos en club y selección.

“Lo que siempre me alegra es que Vinícius cambió los pitos por aplausos. Para mí, eso es lo importante”, indicó Arbeloa.

Alavés, situado a un punto por encima de la zona de descenso, recortó distancias con un gol de Toni Martínez en el tiempo añadido.

Éder Militão, el zaguero brasileño del Madrid, tuvo que ser sustituido antes del descanso por una lesión que, según informó el Madrid, no parecía ser grave.

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Unai Simón atajó un penalti y se lució con más intervenciones para que el Athletic Bilbao, noveno en la tabla, perdió 1-0 contra Osasuna, otro equipo que navega a mitad dela general.

El Mallorca, del técnico argentino Martín Demichelis, empató 1-1 frente al visitante Valencia y quedó tres puntos por encima de la zona de descenso.

Con un gol de Rodrigo Riquelme a los 80’, el quinto Real Betis se llevó una victoria 3-2 de visita al undécimo Girona.

La actividad en La Liga de España continúa hoy con el duelo entre el Barcelona ante el Celta de Vigo y un resultado favorable pondría a los blaugranas cada vez más cerca del título a falta de seis jornadas por disputarse en el certamen ibérico.

El Atlético de Madrid chocará ante el Elche y el Villarreal contra el Real Oviedo. Ambos clubes viven realidades distintas, ya que mientras uno pelea lo alto de la general, el otro está muy cerca del descenso apenas en su primer año de regreso a la primera.