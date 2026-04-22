El América corta racha del León y acaricia la Liguilla

COMPAÑEROS de Zendejas lo abrazan, tras su gol ayer en el Bajío.

El América puso pie y medio en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, después de que se impuso 3-2 en calidad de visitante al León, un rival directo en la lucha por clasificar a la Fiesta Grande del futbol mexicano. Los de Guanajuato sufrieron su primer tropiezo con Javier Gandolfi en la dirección técnica.

HAY QUE VALORAR mucho la victoria. Es una plaza muy complicado por el momento que vive el León y el crecimiento que tienen. Un partido con cara de Liguilla y sabíamos lo que nos acercaría ANDRÉ JARDINE DT del América



El gol llegó apenas al tercer minuto de acción, cuando el uruguayo Brian Rodríguez culminó una gran jugada con un potente disparo de zurda; el balón pasó entre las piernas del guardameta Oscar García.

Menos de 10 minutos después, al 12’, Érick Sánchez marcó una vistosa anotación con un potente disparo de derecha fuera del área tras un pase del colombiano Cristian Borja, por el centro.

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Pero La Fiera reaccionó justo antes del descanso. Díber Cambando hizo el primer tanto de los locales al minuto 37, con un remate de derecha en el centro del área, al aprovechar una desconcentración en la zaga azulcrema.

Fernando Beltrán desató la algarabía de la afición guanajuatense cuando en la compensación, al minuto 48, sorprendió a Rodolfo Cota con un tiro de derecha fuera del área para clavar el balón en el ángulo izquierdo de la portería.

Jonathan dos Santos sintió dolencias y abandonó la cancha al 73’ para ser sustituido por el brasileño Rodrigo Dourado.

Alejandro Zendejas le devolvió la ventaja a los de Coapa con un penalti al minuto 77, luego de que el árbitro señaló una mano de Ismael Díaz, en una jugada que generó polémica.

Por su parte, el Cruz Azul alargó a nueve su racha de partidos sin ganar en toda clase de competencias al empatar 1-1 en el Estadio Corregidora contra el Querétaro en el arranque de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. En liga ya son seis juegos sin triunfos para los dirigidos por Nicolás Larcamón.

En Ciudad Universitaria, Pumas se repuso de un 2-0 en contra de Bravos después del primer tiempo para imponerse 4-2, gracias a dobletes de Guillermo Memote Martínez y de Robert Morales.

Rayados, ya eliminados, vencieron al Puebla por marcador de 2-1 después de darle la vuelta al marcador. Monterrey se despide del torneo el próximo domingo.