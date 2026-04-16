Taylor Momsen: Estos son los ataques de araña y murciélago que la llevaron al hospital

La cantante estadounidense Taylor Momsen, líder de la banda The Pretty Reckless, ha vivido experiencias insólitas y muy peligrosas en los últimos años, dignos de película.

Tras sufrir algunos incidentes relacionados con una araña y un murciélago que la llevaron al hospital, sus seguidores en México han reaccionado con humor y preocupación, pidiéndole que se haga una “limpia” para quitarse la supuesta “mala suerte” que la persigue.

Pese al dolor, la intérprete se toma la situación con bastante humor y buena actitud. En La Razón de México te contamos cuáles han sido los ataques que ha sufrido Taylor Momsen que la mandaron al hospital.

Taylor Momsen: Estos son los ataques de araña y murciélago que la llevaron al hospital

Mordedura de araña en CDMX

Taylor Momsen y la banda de rock The Pretty Reckless, se encuentra en la Ciudad de México, pues son los encargados de abrir los conciertos de la banda AC/DC en el Estadio GNP Seguros. El 7 de abril la cantante estadounidense fue mordida por una araña venenosa, previo al show.

El ataque le provocó una fuerte reacción en la pierna, obligándola a recibir atención médica inmediata. Aunque el susto fue grande, la cantante logró recuperarse y continuar con sus compromisos, demostrando su fortaleza y profesionalismo.

No obstante, Taylor Momsen ha compartido varias fotos desde el hospital desde el martes, pues al parecer el veneno no cede y debió ser trasladada al hospital para permanecer en observación. En redes sociales se asegura que la mordedura habría sido de una araña violinista (Loxosceles), una especie de entre 1 y 3 cm, color pardo rojizo o café claro; su veneno es potencialmente dañino para los seres humanos.

Mordedura de murciélago en Sevilla, España

Taylor Momsen fue atacada por un murciélago hace unos años, el 29 de mayo de 2024, en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España, mientras interpretaba “Witches Burn” en un concierto de AC/DC donde también fue telonera. El murciélago se posó sobre su pierna, casi a la altura de la cadera, y, aunque la gente intentó advertir a la cantante de The Pretty Reckless, fue mordida.

En ese momento, la intérprete bromeó diciendo que el animal era una bruja y luego se atendió la herida, recibiendo dos semanas de vacunas antirrábicas.