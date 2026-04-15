Taylor Momsen es hospitalizada de emergencia en CDMX; ¿estará en el concierto de AC/DC?

Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, está en la Ciudad de México desde hace varios días, pues la banda es la encargada de abrir los shows de AC/DC como parte del Power Up Tour.

Aunque la banda de rock de quien fuera Cindy Lou Who en El Grinch ha dado lo mejor de sí durante estas dos noches de conciertos, la cantante causa preocupación en redes sociales, pues fue mordida por una araña venenosa. Conoce el estado de salud de la famosa intérprete de 32 años y si se presentará esta noche en el Estadio GNP.

Taylor Momsen es hospitalizada de emergencia en CDMX tras mordedura de araña

Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, fue hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México tras sufrir una mordedura de araña venenosa. El incidente ocurrió minutos antes de su presentación en el Estadio GNP Seguros, y aunque inicialmente recibió una inyección para evitar problemas, su estado empeoró y tuvo que ser internada.

La cantante compartió ayer en sus redes sociales que pasó la noche en el hospital y agradeció a los médicos por su cuidado. A pesar de la hospitalización, hasta el momento no se ha cancelado su concierto con AC/DC en la Ciudad de México, demostrando su compromiso con el público mexicano.

“Hospital hoy, show mañana, las arañas venenosas NO SON BUENO, pero el show debe continuar, ¡nos vemos mañana Ciudad de México!“, escribió con humor Taylor Momsen.

Sin embargo, parece que el optimismo de la cantante se vio rebasado ante la tragedia. Esta mañana publicó una foto y un video desde el hospital, donde Momsen aparece con cubrebocas y una bolsa de gel para bajar la fiebre.

“O simplemente paso la noche en el hospital... Gracias a los increíbles médicos que, bueno, ellos saben“, escribió Taylor Momsen, lo que dejó dudas sobre si se podrá presentar como telonera, junto a su banda The Pretty Reckless, de AC/DC en la capital del país.

Si todo sale bien, la intérprete podrá rockear a las 7:30 pm en el Estadio GNP Seguros. No obstante, te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de Taylor Momsen y de The Pretty Reckless, en caso de que haya alguna actualización.