Cancelan DesertCon Monterrey donde estaría elenco de Malcolm el de en medio, ¿habrá reembolso?

La convención DesertCon Monterrey es uno de los eventos más esperados por los amantes de la cultura pop. La edición 2026, que se realizaría los días 18 y 19 de abril en el Pabellón M, se convirtió en uno de las más esperadas por los fanáticos de la serie Malcolm el de en medio, pues podrían conocer a parte del elenco.

La presencia de actores como Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese) estaba confirmada y había generado gran expectativa entre el público mexicano. Sin embargo, a dos días de llevarse a cabo, los organizadores anunciaron la cancelación temporal del evento, lo que provocó decepción y molestia entre los asistentes que ya habían adquirido sus boletos.

Cancelan Desertcon Monterrey donde estaría elenco de Malcolm el de en medio

En un comunicado oficial la DesertCon informó que la convención en Monterrey no se llevará a cabo en las fechas previstas y que será pospuesta hasta el 11 de octubre de 2026.

Aunque no se especificaron las causas exactas de la suspensión, los organizadores señalaron que se presentaron “situaciones que afectaron de manera importante la planeación y ejecución del evento”, lo que impidió realizarlo en las condiciones adecuadas.

“Para nosotros, lo más importante siempre ha sido ofrecerles una experiencia de alta calidad, a la altura de sus expectativas y de la confianza que han depositado en nosotros. Por ello, hemos tomado la decisión de posponer el evento para poder garantizarles una mejor experiencia y el nivel que caracteriza a DesertCon”, se lee en el comunicado de la DesertCon Monterrey.

La noticia llega después de que Justin Berfield, quien interpreta a Reese en Malcolm el de en medio, anunciara en redes sociales que no asistiría por incumplimientos contractuales del productor, lo que encendió las alarmas entre los seguidores.

Con este comunicado de cancelación, se confirma que tampoco estarán presentes Christopher Masterson (Francis) ni otros invitados especiales como Tyler Hoechlin y el creador de contenido Missasinfonía, quienes habían sido parte del cartel de la DesertCon Monterrey.

Comunicado de la DesertCon Monterrey ı Foto: Especial

¿Habrá reembolso para quienes compraron boletos para la DesertCon Monterrey?

Ante la inconformidad de los fans, DesertCon Monterrey aseguró que se ofrecerán reembolsos completos a quienes ya habían adquirido sus boletos. Para ello, los asistentes deberán comunicarse directamente al correo contacto@desertentertainment.mx, donde se brindarán los detalles del proceso.

No obstante, la cancelación ha dejado un sabor amargo entre los seguidores de Malcolm el de en medio, quienes esperaban reencontrarse con los actores que marcaron su infancia. Además, varios usuarios se han quejado en redes, pues aseguran que sus reservaciones de avión y de hotel para este evento se perderán.