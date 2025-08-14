Fiestas de Octubre 2025: Ellos son los primeros artistas revelados

Este año se celebran los 60 años de las Fiestas de Octubre, una edición llena de sorpresas, tradición, cultura, conciertos, gastronomía y un ambiente familiar que contará con 31 días de actividades. La celebración se llevará a cabo del 3 de octubre al 4 de noviembre.

Uno de los elementos más esperados año con año del festival es saber quiénes son los artistas que se presentarán en las Fiestas de Octubre 2025, por lo que el primer adelanto con las personalidades que podremos ver en esta ocasión, fusionando talento nacional e internacional.

Se dio a conocer que además de los artistas que ya fueron revelados, habrán más sorpresas, incluyendo shows infantiles todos los fines de semana. Además, el escenario tendrá mejoras importantes, pues será completamente digitalizado y contará con una gran producción para mejorar la experiencia de los asistentes.

La programación incluirá juegos mecánicos inmersivos, actividades culturales en colaboración con la Secretaría de Cultura, así como un homenaje al cantante Marco Antonio Muñiz.

Artistas que estarán en las Fiestas de Octubre 2025

Hasta el momento, los artistas revelados para la edición 60 del festival son:

3 de octubre: Sebastián Yatra

6 de octubre: Zoé

10 de octubre: Caifanes

11 de octubre: Natalia Jiménez

14 de octubre: Enjambre

15 de octubre: Los Ángeles Azules

16 de octubre: DLD y Kinky

17 de octubre: Ha*Ash y Kaia Lana

22 de octubre: Morat

24 de octubre: YNG Lvcas, Joaquin Medina y Los Esquivel

28 de octubre: Carlos Vives

02 de noviembre: María José

Boletos a conciertos de las Fiestas de Octubre 2025

En esta ocasión, para evitar que las personas lleguen a tempranas horas al foro principal, los boletos en las gradas serán enumerados.

Los precios de los boletos de las Fiestas de Octubre tuvieron un aumento; ahora, el costo general es de 60 pesos. Para niñas y niños de 3 a 12 años 30 pesos, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad 30 pesos. Ingreso a canica azul 40 pesos y las escuelas 30 pesos. Puedes adquirir los boletos directamente en taquillas del recinto.