Seduciendo al Sr. Larsen es una serie en formato vertical que ha ganado notoriedad en redes sociales durante las últimas semanas. Su historia mezcla intriga, pasión y secretos, lo que mantiene viva la emoción del público.

A continuación, te contamos de qué trata esta producción y dónde puedes ver los capítulos completos.

¿De qué trata Seduciendo al Sr. Larsen?

Nola ha sido novia de Chris por tres años y siempre ha tenido la esperanza de, un día, casarse con él. Sin embargo, descubre que quien pensaba que era el amor de su vida tiene un romance con otra joven.

Tras esta traición, ella se encuentra inesperadamente en los brazos de Ryan Larsen —el futuro suegro de su ex, un hombre de inmensa riqueza y poder—. Al enterarse del complejo vínculo que ella tiene con su hija, Ryan intenta mantenerse alejado.

Sin importar las consecuencias, Nola sigue rompiendo sus reglas, arrastrando cada vez más a Ryan Larsen a una atracción peligrosa.

Seduciendo al Sr. Larsen ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Seduciendo al Sr. Larsen: ¿Dónde ver la serie?

Puedes ver la serie Seduciendo al Sr. Larsen en la plataforma ReelShort, misma que está disponible tanto en su versión web como en la aplicación para dispositivos móviles.

Para acceder a la serie completa, es necesario suscribirse a la plataforma, lo que te permitirá ver todos los episodios de esta emocionante historia. Sin embargo, 10 de los 63 episodios se encuentran disponibles para ver de forma libre y gratuita.

Aunque la serie se produjo originalmente en inglés, la plataforma publicó una versión que se encuentra doblada al español y con subtítulos. De este modo el idioma no será un impedimento para que te adentres en la historia de amor de Nola y el Sr. Larsen.

Otra opción para mirar Seduciendo al Sr. Larsen es YouTube y TikTok. Sin embargo, en estas plataformas la serie se encuentra en inglés, puedes encontrarla como Seducing Mr. Larsen.

Dime que no te ame: Sigue la vida de Brie Ellison, quien es hija de la sirvienta que trabaja para la familia de Teddy, los poderosos Langford de la costa oeste. La joven creció en la casa con su madre y desarrolló sentimientos mutuos hacia el joven amo Teddy. Cuando alcanzaron la mayoría de edad, Teddy comenzó a cortejar a Brie apasionadamente, pero ella cree que no pueden estar juntos debido a su condición de hija de sirvienta.

Alquilé un marido multimillonario para la Navidad: La historia se centra en Eva y Maximus, el CEO del grupo Harrison, quienes tuvieron una aventura de una noche. Ella quedó embarazada y dio a luz a una niña, sin embargo, no tiene ni rastro del padre, por lo que decide criarla como madre soltera. Siete años después, la familia de Eva insiste en saber de su vida amorosa, por lo que decide contratar a un hombre.