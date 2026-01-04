Alquilé un marido multimillonario para la Navidad, llamada en inglés Rented a Billionaire Husband for Christmas, es una serie en formato vertical que ha ganado bastante popularidad en redes sociales.

La historia se centra en Eva y Maximus, el CEO del grupo Harrison, quienes tuvieron una aventura de una noche. Ella quedó embarazada y dio a luz a una niña, sin embargo, no tiene ni rastro del padre, por lo que decide criarla como madre soltera.

Siete años después, la familia de Eva insiste en saber de su vida amorosa, por lo que decide contratar a un hombre, quien se hará pasar por su pareja y padre de su hija durante la cena de Navidad. Este misterioso desconocido, también le pide ayuda a ella para fingir ser un matrimonio frente a su familia.

Llevan a cabo el plan, pero, con el paso de los días, Eva siente que este hombre le es familiar. Luego descubre que se trata de Maximus, el padre de su hija. Aunque acordaron no tener sentimientos, no pudieron resistirse cuando surgió la chispa del amor entre ellos.

Ahora su relación navideña falsa podría conducirlos a un final feliz juntos, criando a su hija.

Alquilé un marido multimillonario para la Navidad ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Alquilé un marido multimillonario para la Navidad, ¿dónde ver la serie?

Alquilé un marido multimillonario para la Navidad, llamada en inglés Rented a Billionaire Husband for Christmas, es una producción original de la plataforma ReelShort, y está disponible tanto en su página web oficial como en su aplicación móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Para disfrutar de la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 13 capítulos, de un total de 70, están disponibles sin costo.

Aunque la producción fue originalmente desarrollada en inglés, ReelShort ofrece una versión con subtítulos en español que es accesible para el público.

Además, algunos episodios de la serie también se encuentran en YouTube.

Otra opción es TikTok, pues algunos usuarios han compartido episodios y resúmenes de esta historia. Sin embargo, no se encuentra por el momento disponible en español. Búscala como Rented a Billionaire Husband for Christmas.

@ninja2667.stories Part 1-3 | Not me getting hooked on "Rented a Billionaire Husband for Christmas." 🥰 This story is TOO GOOD! Watch it now on ReelShort — link in my bio download & join the drama! 👇🔥 Synopsis: Seven years ago, they shared one night. Now they’re fake-married—with a child he doesn’t know is his. #Christmas #fyp #usa #dramatok #RentedaBillionaireHusbandforChristmas Link here 👇 https://reelslink.com/cps/SJZaPa ♬ original sound - Kanlove❤️🤍🫶✨

