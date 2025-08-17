Navidad inesperada: casada con un vagabundo millonario, ¿dónde ver la serie de amor y segundas oportunidades?

En la serie Navidad inesperada: casada con un vagabundo millonario, Valeria, una joven, hizo hasta lo imposible por regresar a su ciudad natal, Villavicencio, con su prometido Cristóbal para organizar su boda, pero él la humilló y traicionó terriblemente cuando menos lo esperaba.

Para salvar las apariencias ante su familia, Valeria acepta a regañadientes contraer nupcias con Samuel, un indigente al que había estado ayudando. Lo que ella no sabía es que Samuel no es un indigente cualquiera, en realidad es un apuesto y encantador multimillonario.

Su nuevo esposo es nada menos que el director ejecutivo del prestigioso Grupo Dávila, número uno del país. Al regresar a Villavicencio con Samuel, Valeria se cruza inesperadamente con su arrogante ex, Cristóbal. Esta vez, está decidida a recuperar toda la dignidad que perdió y presumirá su vida perfecta con Samuel.

Sin embargo, Cristóbal hará de todo por obtener arrebatarle a Samuel dinero y poder.

¿Dónde ver Navidad inesperada: casada con un vagabundo millonario?

La serie Navidad inesperada: casada con un vagabundo millonario es una producción de la plataforma ReelShort, la cual se puede disfrutar tanto desde su página web como mediante su aplicación móvil, disponible para descarga gratuita en dispositivos inteligentes.

Para ver la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 14 capítulos —de un total de 71— están disponibles de forma gratuita.

La serie fue creada en español y cuenta con subtítulos en español, por lo que el idioma no será un impedimento para disfrutar de esta serie de amor y segundas oportunidades.

Otras historias que te pueden gustar:

Dinero, Armas y Feliz Navidad: Damian, es el director general del conglomerado militar-industrial más influyente del planeta. Sin embargo, por una confusión, todos lo creen un simple vendedor. Él acepta un matrimonio por contrato con Iris, una exitosa ejecutiva que busca una solución temporal para calmar las exigencias de su familia sobre su vida amorosa.

La receta para enamorar a un millonario: Sigue la historia de Evelyn, una mujer que fue traicionada y que, por casualidad, conoce a Leo. A medida que enfrentan juntos los líos familiares, entre discusiones y apoyo mutuo, surge algo más entre ellos. Pese a que Evelyn duda un tiempo en entregarse al amor, termina cediendo ante los encantos de Leo.

Mi Jefe de la Mafia Amoroso: Athena, una joven pastelera de corazón noble, salva a un hombre durante una fiesta de máscaras. Sin embargo, su amiga se lleva el crédito por el acto heroico. Inesperadamente, el hombre, Dax Leone, un poderoso jefe de la mafia, se convierte en aprendiz de pastelería de Athena. Dax oculta su verdadera identidad, mientras Athena comienza a sospechar de su misterioso aprendiz.