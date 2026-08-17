Los diarios de la boticaria ya tiene fecha de estreno

Este año regresa la serie de Los Diarios de la Boticaria, uno de los animes más populares en la actualidad donde seguimos la historia de Mao Mao, una joven experta en hierbas y venenos del distrito rojo. Tras ser secuestrada y vendida como sirvienta en el Palacio Imperial.

Es gracias a sus conocimientos médicos que ella logra resolver misterios y salvar a los herederos del emperador, llamando la atención del eunuco Jinshi, un hombre que guarda un secreto que pocos imaginan.

Así terminaba la segunda temporada de Los diarios de la boticaria…



¿Listos para la T3 este otoño? pic.twitter.com/X4A7elB41w — Crunchyroll.es ✨ (@crunchyroll_es) August 4, 2026

Esta es la fecha de estreno de Los diarios de la boticaria

La segunda temporada de Los diarios de la boticaria se estrenó en enero de 2025 y terminó su emisión en julio, dejándonos con el regreso de Mao Mao de vuelta al distrito del placer para trabajar en la Casa Verdigrís, Jinshi revelando más de su posición real, y la noticia de que Shisui (Loulan) sobrevivió y se fue al sur bajo el nombre de Tamamo.

Desde entonces, los seguidores del drama se encuentran ansiosos por conocer más sobre cuándo podremos ver la tercera temporada, así como la película que busca expandir la intrigante historia. Las buenas noticias son que ya hay nueva información sobre estos proyectos.

Sobre la serie, se ha confirmado que la primera parte de la temporada 3 estará disponible a partir del 3 de octubre. Será transmitida a través de la plataforma de Crunchyroll, aunque la segunda mitad de la temporada la veremos hasta abril de 2027.

Hace poco fue la peli, ahora se mostró un avance de la primera parte de la tercera temporada de "Los Diarios de la Boticaria". 🌿



Su estreno está fijado para el próximo 2 de octubre.✨

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Por otro lado, se sabe que la película se estrena el 11 de diciembre de 2026 en Japón. La cinta presentará una historia original escrita por la autora de las novelas ligeras, Natsu Hyuuga, con Maomao y Jinshi viviendo nuevas aventuras fuera del palacio imperial.

La serie en general se ha consolidado a lo largo de los años al alcanzar puestos altos en las listas de novelas ligeras y mangas más vendidos con más de 57 millones de copias en circulación hasta agosto de 2026.

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