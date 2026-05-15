Israel Reyes aclara su futuro en Europa y con La Roma

Israel Reyes habló ante la prensa en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF.

En los últimos días, Israel Reyes es uno de los futbolistas mexicanos que más suenan para emigrar a Europa. El defensor del América tiene claro que su sueño es jugar en el Viejo Continente, pero que antes de pensar en eso debe concentrarse en el Mundial con la Selección Mexicana.

“Claro que es algo que anhelo y eso también me da mucho gusto porque es para lo que me estoy preparando. Uno lo visualiza y también se imagina cumpliendo ese tipo de cosas, que es por lo que también trabajo en mi día a día”, destacó el central.

#VIDEO | El jugador Israel Reyes reveló que su sueño es ir a Europa y no profundizó en su viaje a Italia. Expresó su emoción por jugar con la Selección Mexicana y por los futuros proyectos que vienen para él



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Mundial, la oportunidad de Reyes de atraer en Europa

Israel Reyes reconoce que, si llega a tener buenas actuaciones con el Tricolor, los equipos en Europa lo voltearán a ver y, por lo mismo, su pensamiento está en dar su mejor papel en el Mundial 2026.

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“Lo que hago en mi presente con la Selección Mexicana es lo que me va a catapultar para ese tipo de metas y sueños que tengo. Me estoy enfocando en hacer un buen Mundial y representar muy bien a México, y eso es lo que me ayudará a cumplir esos sueños”, destacó.

Al ser cuestionado sobre la unión de grupo que hay desde la llegada de Javier Aguirre, Israel Reyes reconoció que es un momento importante para todos los futbolistas y lo están entendiendo de la mejor manera, pues resaltó que ahora, en cada jugada, defienden a un hermano.

“Lo hemos hablado entre nosotros y Aguirre es un entrenador que nos ha unido mucho, lo que provoca la convivencia en el vestidor, y esta concentración nos va a ayudar mucho para unirnos. Es como una hermandad entre nosotros y todos tenemos claro lo que queremos en este momento. No es lo mismo que defiendas a tu compañero que a tu hermano, y eso es lo que ya nos enseñaron”, finalizó.

¿Cuántos juegos tiene Israel Reyes con México?

Israel Reyes ha jugado 31 partidos con la Selección Mexicana desde su debut con la misma el 8 de diciembre del 2021 en un amistoso contra Chile que culminó igualado a dos anotaciones.

Hasta el momento, el zaguero del América ha hecho dos goles con el Tricolor, con el que ha ganado dos veces la Copa Oro (2023 y 2025) y en una ocasión la Liga de Naciones de la Concacaf (2025).

EVG