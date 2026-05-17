¡Sí, señor! Raúl Jiménez recibe fenomenal muestra de cariño de la afición del Wolverhampton (VIDEO)

La afición del Wolverhampton no olvida a Raúl Jiménez, y por ese motivo es que le rindió una emotiva ovación en la visita del Fulham a la cancha de los Lobos para el partido de la Jornada 37 de la Premier League.

Los seguidores de los Wolves entonaron el clásico “Sí, señor” cuando el canterano del América ingresó al terreno de juego al minuto 67, cuando reemplazo al brasileño Rodrigo Muniz.

La ovación de toda la afición de Wolves para Raúl Jiménez cuando entró de cambio, es una leyenda de ese equipo y lo aman🥹❤️🇲🇽



Escuchen cómo le cantan al lobo mexicano, qué hermoso momento✨ pic.twitter.com/0nVO0tpJnm — Roberto Haz (@tudimebeto) May 17, 2026

Los aficionados del Wolverhampton se levantaron de sus asientos en el Estadio Molineux para aplaudirle a Raúl Jiménez, quien agradeció el recibimiento alzando los brazos en el que fue un momento mágico y que demuestra el cariño que le tienen los hinchas de su exclub.

Wolverhampton y Fulham no se hacen daño

Wolverhampton y Fulham dividieron puntos al igualar 1-1 en su encuentro correspondiente a la Jornada 37 de la Premier League.

Mateus Mané puso al frente a los Lobos al minuto 25, pero el conjunto visitante consiguió el empate en la compensación del primer tiempo con un penalti convertido por Antonee Robinson.

El resultado no sacó del fondo de la clasificación al ya descendido Wolverhampton, que suma 19 unidades, 30 menos que el equipo en el que milita Raúl Jiménez, ubicado en la decimotercera posición.

Los asombrosos números de Jiménez con Wolverhampton

Raúl Jiménez se unió a las filas del Wolverhampton después de haber disputado con la Selección Mexicana el Mundial de Rusia 2018.

Durante las cinco temporadas en las que formó parte de los Wolves, el originario de Tepeji del Río, Hidalgo, registró 57 goles y 23 asistencias en 166 partidos de carácter oficial.

Si bien no ganó títulos, el aporte de Raúl Jiménez hacia el Wolverhampton fue muy importante, pues sus goles y actuaciones fueron claves para que el club clasificara a la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante en el viejo continente.

El momento más complicado del mexicano con los Lobos ocurrió el 29 de noviembre del 2020, cuando sufrió una grave fractura de cráneo tras un fuerte choque de cabezas con David Luiz, entonces defensa del Arsenal.

Dicha lesión mantuvo alejado de las canchas a Raúl Jiménez durante nueve meses, pues volvió a jugar con el Wolverhampton hasta el 14 de agosto del 2021.

EVG