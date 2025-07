El Repartidor Billonario y Su Exesposa Arrepentida, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical El Repartidor Billonario y Su Exesposa Arrepentida sigue la historia de un hombre que vive oculto para tratar de esconder su verdadero poder como heredero de un importante grupo empresarial.

¿De qué trata El Repartidor Billonario y Su Exesposa Arrepentida?

El Repartidor Billonario y Su Exesposa Arrepentida sigue la historia de Carlos Gómez, heredero del poderoso Grupo Gómez, rompió lazos con su familia para estar con su esposa, Laura López. Durante cinco años, vivió humildemente trabajando como repartidor.

El Repartidor Billonario y Su Exesposa Arrepentida ı Foto: Especial

Sin embargo, Laura, obsesionada con la riqueza y el estatus, comenzó a involucrarse con su amor del pasado, Pablo Cisneros, influenciada por su amiga.

Incluso, en un acto de egoísmo, Laura decidió visitar a la abuela de Pablo, quien solo tenía un resfriado, mientras la abuela de Carlos estaba gravemente enferma, perdiendo así la oportunidad de despedirse de ella en su lecho de muerte.

¿Dónde ver El Repartidor Billonario y Su Exesposa Arrepentida?

La serie cuenta con 62 episodios que se encuentran disponibles en la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por su nombre en inglés, Betrayal in the Name of Love en plataformas como Dailymotion, donde verás la serie en formato de película.

