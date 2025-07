Después del entierro, no hay perdón, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Después del entierro, no hay perdón es un drama en donde podemos ver la historia de una mujer que fue menospreciada por su esposo, sin saber que se trataba de una chica muy hábil, inteligente y poderosa que solía ser militar.

¿De qué trata Después del entierro, no hay perdón?

Después del entierro, no hay perdón sigue la historia de Nina Lima, una militar que se quitó su uniforme y se cambió las armas por la cocina, pues decidió dedicarse a la empresa de su esposo.

A pesar de sus esfuerzos, su esposo la desprecia, al considerar que Ana es mejor que ella por ser una mujer fuerte e independiente que se dedica a la aviación.

Así, Nina enfrenta las burlas de los amigos de su pareja, quienes no saben que ella era una leyenda en las fuerzas especiales, políglota, campeona académica de la capital y jefa de los mejores hacker que existían en el país.

Con el corazón roto y los sueños aplastados, pidió el divorcio y, con las cenizas de sus padres en brazos, se dirigió al aeropuerto. Nadie imaginaba que su verdadero poder apenas estaba por despertar.

¿Dónde ver Después del entierro, no hay perdón?

La serie se encuentra disponible a través de la plataforma de Goodshort, donde se encuentran los 82 episodios que lo completan. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama en la plataforma de Dailymotion, donde encontrarás en drama en inglés por el nombre No More Mercy After Farewell (Forgiveness Died With My Parents).

