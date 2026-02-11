Tonta cojo y mocosa: ¿Dónde ver este drama?

Un nuevo drama chino llegó a las redes sociales para emocionar a los fans de estas románticas historias y se trata de Tonta cojo y mocosa, el cual cautiva con su trama de amor, traición e identidades ocultas.

Este drama chino narra la historia de un empresario que finge estar en silla de ruedas, mientras que una mujer finge que es “tonta” para proteger su identidad y la vida los junta y terminan casados y ambos buscan descubrir su verdad, pero lo hará a través de un amor que no pidieron, pero ahora lo tienen.

¿De qué se trata Tonta cojo y mocosa?

El drama chino Tonta cojo y mocosa cuenta la vida de Susana, una joven que finge tener una discapacidad intelectual debido a un accidente infantil para sobrevivir al maltrato de su madrastra, Tina, y su hermana, Flora.

Su hermana Flora es quien en un inicio se va a casar con Julián, un joven CEO adinerado que es el heredero de la poderosa familia Mu, este joven está en silla de ruedas, luego de que sufrió un terrible accidente, pues fue víctima de un atentado, que presuntamente lo dejó en silla de ruedas e impotente.

Flora se va a casar con él, pero lo rechaza por su condición física, así que de repente se les ocurre que la que debe casarse es su hermana Susana.

Julián acepta porque él no quiere estar con alguien solo por su dinero o su apellido, además de que él está enfocado en su venganza pues quiere averiguar quién fue la persona que lo intentó matar y para ello necesita moverse en bajo perfil.

Sin embargo, ambos ocultan sus verdaderas identidades: Susana es en realidad “K”, una líder de la organización “Puerta del Paraíso” que busca recuperar una perla de turmalina, reliquia de su difunta madre; mientras que Julián finge su invalidez para desenmascarar a quien intentó asesinarlo hace dos años.

¿Dónde ver el drama chino Tonta cojo y mocosa?

El drama chino Tonta cojo y mocosa se puede ver completo en YouTube con el nombre de “La chica que fingió ser tonta fue intimidada por su familia, ¡y su esposo CEO cojo la defendió!“ y doblado al español, aunque el doblaje puede sonar raro sí está bien traducido.

Hay otro drama que está señalado con el mismo título de Tonta cojo y mocosa, sin embargo, ese no es el de la historia viral, ya que su nombre original es “dinheiro caindo sem fim”.

Y hay otro drama chino muy parecido a Tonta cojo y mocosa que se llama Mi esposa es una tonta, en el que una CEO millonario finge estar paralítico para encontrar el verdadero amor y recoge a una mujer que él piensa que no tiene dinero, pero resulta ser una gran empresaria y terminan enamorándose.

