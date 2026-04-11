Dando clases a mi chico rival es una serie en formato vertical que sigue la historia de Chris Blanning y Lucien Alaric, dos estudiantes opuestos. Sin embargo, pronto su relación se hará profunda y entre ellos crecerá un apasionado romance.

¿De qué trata Dando clases a mi chico rival?

La vida no es fácil para Chris Blanning, el mejor de su clase en una escuela privada llena de arrogantes. Ya es bastante complicado lidiar con los matones, pero cuando su beca no alcanza para cubrir la costosa matrícula, tiene que darle clases a su peor enemigo Lucien Alaric, el chico malo y mimado que acaba de intentar seducir a su profesora para que le cambie las calificaciones.

Pero lo peor es que Lucien ha descubierto su secreto más oscuro y sucio, sus fantasías con otros hombres. Luego de varias semanas de convivencia, Chris y Lucien desarrollan un romance apasionado, en el que se entregan en cuerpo y alma.

Dando clases a mi chico rival ı Foto: Especial

Dando clases a mi chico rival: ¿Dónde ver la serie?

Dando clases a mi chico rival es una serie que está disponible dentro del catálogo de ReelShort, una plataforma de entretenimiento en formato vertical accesible tanto desde su sitio web oficial como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para disfrutar de la serie completa, es necesario contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros 10 episodios, de los 71 que integran el drama, están disponibles de forma gratuita.

También puedes buscar en redes sociales como YouTube o TikTok, donde los fans de las series en formato vertical suelen publicar fragmentos o resúmenes de las producciones. Una buena opción es axel_y_y4.

Otras historias que te pueden gustar:

El primer amor del príncipe: Lucas y el Príncipe Nicholas se encuentran en una encrucijada, pues deberán superar varios obstáculos para ser felices juntos. Lucas jamás imaginó que terminaría besando a un príncipe, y mucho menos delante de toda la escuela. Su relación comenzó con una confrontación con el Príncipe Nicholas, pero terminó transformándose en una amistad obligada, que poco a poco se volvió algo mucho más profundo, dando pie a un romance prohibido.

Enamorada de un granjero y padre soltero: Natalie es forzada por su abuela y su hermana a casarse con Rhett, un granjero viudo que cría solo a su hija Ellie, una niña que no habla. Pero la llegada de Natalie no es bien recibida, tanto Ellie como la vecina la rechazan por completo. Con el tiempo, descubre que la vecina maltrata a la pequeña y, al defenderla, logra crear una tierna relación con ella. Aunque, medida que Natalie se adapta a su nueva vida, surgen nuevos conflictos que debe enfrentar.