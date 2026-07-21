¡Segunda victoria al hilo para México en Santo Domingo 2026!

La selección nacional femenil de polo acuático venció a Puerto Rico en su segundo juego en Santo Domingo 2026.

El equipo mexicano femenil de polo acuático mantiene el paso firme en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran en Santo Domingo. Las tricolores se impusieron con marcador de 18-13 a la escuadra de Puerto Rico en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. Con este resultado, ligaron su segundo triunfo del torneo tras haber dominado a Venezuela 24-5 en la primera jornada.

Históricamente, el polo acuático femenil se integró al programa regional en Cartagena 2006. Desde entonces, México ha conquistado dos históricas preseas de bronce: la primera en Mayagüez 2010 y la segunda en Barranquilla 2018, donde venció a Venezuela en un dramático duelo que terminó 12-11.

El equipo nacional del entrenador Carlos Benítez hiló su segundo triunfo en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.



👉🏻 Venció 18-13 a Puerto Rico 🇵🇷 en la ronda preliminar.

👉🏻 Mañana enfrenta a Guatemala 🇬🇹 a las 6:00h (TCM). #SantoDomingo2026 #MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/b8MS00ykaR — CONADE (@conadeoficial) July 21, 2026

El roster de México en polo acuático femenil en Santo Domingo 2026

Tras la ausencia de esta disciplina en la edición de San Salvador 2023 por falta de quórum, las mexicanas destacan en estas dos primeras jornadas en busca de superar su récord histórico.

Aquí el roster oficial que está representando a México en Santo Domingo 2026: como capitana Lucía Carballo, Alicia Fregoso, Ana Julia Ramírez, Dulce Sánchez, Victoria Feliciano, Mercedes Feliciano, Mia Brondo, Maritza Ochoa, Rachel Heredia, Julia Cárdenas, Valeria Martínez, Alma Luna y Paola Sandoval, bajo la dirección del entrenador Carlos Benitez y Eva Ortiz, como asistente.

El siguiente encuentro de México en la fase de grupos será ante Guatemala este miércoles 22 de julio y la disputa de preseas el domingo 26.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe cumplen un siglo

La actual edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe tiene un significado especial, pues la justa regional celebra su primer siglo de vida.

México recibió por primera vez esta competencia del 12 de octubre al 2 de noviembre. Participaron 269 atletas, todos hombres, de tres países en siete deportes: atletismo, basquetbol, beisbol, clavados, natación, esgrima, tenis y tiro.

EVG